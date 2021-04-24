https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html

В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями

В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями

Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T23:18

2021-04-24T23:18

2021-04-24T23:18

идрис деби

чад

в мире

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КАИР, 24 апр – РИА Новости. Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France.Согласно сообщению, глава "Фронта перемен и согласия в Чаде" Мохамед Махди Али заявил, что боевики "готовы к прекращению огня и участию в диалоге". "Должна быть возможность для всеобъемлющего национального диалога, в который должны быть включены все участники политического процесса в Чаде", - сказал он Radio France.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.

https://ria.ru/20210421/debi-1729245559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, чад, в мире