https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html
В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями
В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями
Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T23:18
2021-04-24T23:18
2021-04-24T23:18
идрис деби
чад
в мире
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КАИР, 24 апр – РИА Новости. Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France.Согласно сообщению, глава "Фронта перемен и согласия в Чаде" Мохамед Махди Али заявил, что боевики "готовы к прекращению огня и участию в диалоге". "Должна быть возможность для всеобъемлющего национального диалога, в который должны быть включены все участники политического процесса в Чаде", - сказал он Radio France.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.
https://ria.ru/20210421/debi-1729245559.html
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РИА Новости
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идрис деби, чад, в мире
КАИР, 24 апр – РИА Новости.
Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби
, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France
.
Согласно сообщению, глава "Фронта перемен и согласия в Чаде" Мохамед Махди Али заявил, что боевики "готовы к прекращению огня и участию в диалоге". "Должна быть возможность для всеобъемлющего национального диалога, в который должны быть включены все участники политического процесса в Чаде", - сказал он Radio France.
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.