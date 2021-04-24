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Российские военные рассказали о подготовке боевиками провокаций в Сирии
Российские военные рассказали о подготовке боевиками провокаций в Сирии
На юго-западе Идлибской зоны деэскалации в Сирии выросла активность боевиков, что может говорить о подготовке вооруженных провокаций против правительственных... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T22:02
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На юго-западе Идлибской зоны деэскалации в Сирии выросла активность боевиков, что может говорить о подготовке вооруженных провокаций против правительственных войск, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.Он также сообщил, что боевики запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* совершили в зоне деэскалации 25 обстрелов."Из них в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Идлиб — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — шесть обстрелов", — добавил Карпов.Контр-адмирал уточнил, что активности со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки не зарегистрировали.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, в мире

Российские военные рассказали о подготовке боевиками провокаций в Сирии

22:02 24.04.2021 (обновлено: 23:21 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На юго-западе Идлибской зоны деэскалации в Сирии выросла активность боевиков, что может говорить о подготовке вооруженных провокаций против правительственных войск, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.
"Зафиксирована переброска до 300 боевиков, десяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами и установками РСЗО кустарного производства в район населенных пунктов Кнедда, Кбана и Сирмания", — уточнил контр-адмирал.
Он также сообщил, что боевики запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* совершили в зоне деэскалации 25 обстрелов.
"Из них в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Идлиб — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — шесть обстрелов", — добавил Карпов.
Контр-адмирал уточнил, что активности со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки не зарегистрировали.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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