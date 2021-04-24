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https://ria.ru/20210424/bayden-1729793916.html
Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"
Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"
Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:46
2021-04-24T19:59
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей."Меня разочаровывает президент Байден", — сказал сенатор в интервью телеканалу Fox News.По словам политика, многие действия администрации президента продиктованы "ненавистью к Америке"."Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум", — заключил Кеннеди.Сенатор напомнил, что многие однопартийцы Байдена поддерживают инициативу о лишении полицейских финансирования. Идеи об ограничении прав сотрудников правоохранительных органов вновь стали популярны в США после серии инцидентов с убийством афроамериканцев. Кеннеди, в свою очередь, напомнил, что полицейские, среди которых также есть темнокожие сотрудники, не "идут каждый день на работу в надежде кому-нибудь навредить".
https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html
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владимир ленин (владимир ульянов), джо байден, сша, в мире

Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"

19:46 24.04.2021 (обновлено: 19:59 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей.
"Меня разочаровывает президент Байден", — сказал сенатор в интервью телеканалу Fox News.
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Черно-белая война: в США реализуется главный кошмар американцев
По словам политика, многие действия администрации президента продиктованы "ненавистью к Америке".
"Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум", — заключил Кеннеди.
Сенатор напомнил, что многие однопартийцы Байдена поддерживают инициативу о лишении полицейских финансирования. Идеи об ограничении прав сотрудников правоохранительных органов вновь стали популярны в США после серии инцидентов с убийством афроамериканцев. Кеннеди, в свою очередь, напомнил, что полицейские, среди которых также есть темнокожие сотрудники, не "идут каждый день на работу в надежде кому-нибудь навредить".
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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