https://ria.ru/20210424/bayden-1729793916.html

Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"

Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"

Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T19:46

2021-04-24T19:46

2021-04-24T19:59

владимир ленин (владимир ульянов)

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей."Меня разочаровывает президент Байден", — сказал сенатор в интервью телеканалу Fox News.По словам политика, многие действия администрации президента продиктованы "ненавистью к Америке"."Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум", — заключил Кеннеди.Сенатор напомнил, что многие однопартийцы Байдена поддерживают инициативу о лишении полицейских финансирования. Идеи об ограничении прав сотрудников правоохранительных органов вновь стали популярны в США после серии инцидентов с убийством афроамериканцев. Кеннеди, в свою очередь, напомнил, что полицейские, среди которых также есть темнокожие сотрудники, не "идут каждый день на работу в надежде кому-нибудь навредить".

https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html

https://ria.ru/20210421/floyd-1729191838.html

сша

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владимир ленин (владимир ульянов), джо байден, сша, в мире