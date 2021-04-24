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Туризм
https://ria.ru/20210424/aviaperevozki-1729765668.html
"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:37
2021-04-24T23:45
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аэрофлот
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания.Такое решение "Аэрофлот" принял после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.Локдаун на Кипре вводят с 26 апреля по 9 мая. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Закрываются все рестораны, кафе, бары и прочие заведения, все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 — накануне выявили 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.
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новости - туризм, аэрофлот, кипр

"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре

14:37 24.04.2021 (обновлено: 23:45 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания.
Такое решение "Аэрофлот" принял после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.
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Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-ПетербургЛарнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.
При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.
Локдаун на Кипре вводят с 26 апреля по 9 мая. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Закрываются все рестораны, кафе, бары и прочие заведения, все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.
На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 — накануне выявили 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.
 
ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотКипр
 
 
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