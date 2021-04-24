https://ria.ru/20210424/aviaperevozki-1729765668.html
"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:37
2021-04-24T14:37
2021-04-24T23:45
туризм
новости - туризм
аэрофлот
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378caa1c66ef2de012a0b439907e1bab.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания.Такое решение "Аэрофлот" принял после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.Локдаун на Кипре вводят с 26 апреля по 9 мая. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Закрываются все рестораны, кафе, бары и прочие заведения, все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 — накануне выявили 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.
https://ria.ru/20210423/karantin-1729679293.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e05558a2bc1d3132485187efec26011.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аэрофлот, кипр
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Пассажиры "Аэрофлота
", которые планировали лететь на Кипр
, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания.
Такое решение "Аэрофлот" принял после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.
Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос
или Санкт-Петербург
— Ларнака
с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.
При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.
Локдаун на Кипре вводят с 26 апреля по 9 мая. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Закрываются все рестораны, кафе, бары и прочие заведения, все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.
На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 — накануне выявили 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.