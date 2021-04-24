https://ria.ru/20210424/aviaperevozki-1729765668.html

"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре

"Аэрофлот" вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре

Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:37

2021-04-24T14:37

2021-04-24T23:45

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота", которые планировали лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета, сообщает авиакомпания.Такое решение "Аэрофлот" принял после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.Локдаун на Кипре вводят с 26 апреля по 9 мая. С 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Закрываются все рестораны, кафе, бары и прочие заведения, все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 — накануне выявили 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.

https://ria.ru/20210423/karantin-1729679293.html

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новости - туризм, аэрофлот, кипр