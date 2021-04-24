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В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой
В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой
Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:16
2021-04-24T14:16
2021-04-24T23:43
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.Сообщается, что водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.По уточненным данным, ребенка, пострадавшего в ДТП на метромосту в Омске, поместили в реанимацию с травмой головы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По информации источника РИА Новости в экстренных службах, в иномарке Toyota ехала семья.Двое рабочих автовышки при столкновении автомобилей выпали и получили травмы разной степени тяжести — первый, возрастом 23 года обратился к медикам самостоятельно с травмой средней степени тяжести, второй, в возрасте около 40-45 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП-1.
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омская область, омск, происшествия
ОМСК, 24 апр — РИА Новости.
Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске
, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области
.
"Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения, двигаясь по мосту имени 60-летия Победы, допустил наезд на стоящее в крайней левой полосе транспортное средство Mitsubishi Canter, при помощи которого осуществлялись работы по установке баннеров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.
По уточненным данным, ребенка, пострадавшего в ДТП на метромосту в Омске, поместили в реанимацию с травмой головы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах, в иномарке Toyota ехала семья.
"Пассажир, женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенка (в возрасте. — Прим. ред.) около двух месяцев госпитализировали с травмой головы в больницу скорой медицинской помощи 1 (БСМП-1)", — рассказал собеседник агентства.
Двое рабочих автовышки при столкновении автомобилей выпали и получили травмы разной степени тяжести — первый, возрастом 23 года обратился к медикам самостоятельно с травмой средней степени тяжести, второй, в возрасте около 40-45 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП-1.