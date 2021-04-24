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В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой
В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой
Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:16
2021-04-24T23:43
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.Сообщается, что водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.По уточненным данным, ребенка, пострадавшего в ДТП на метромосту в Омске, поместили в реанимацию с травмой головы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По информации источника РИА Новости в экстренных службах, в иномарке Toyota ехала семья.Двое рабочих автовышки при столкновении автомобилей выпали и получили травмы разной степени тяжести — первый, возрастом 23 года обратился к медикам самостоятельно с травмой средней степени тяжести, второй, в возрасте около 40-45 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП-1.
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омская область, омск, происшествия

В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой

14:16 24.04.2021 (обновлено: 23:43 24.04.2021)
 
© Фото : Управление МВД России по Омской областиНа месте ДТП в Омске. 24 апреля 2021
На месте ДТП в Омске. 24 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Управление МВД России по Омской области
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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

"Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения, двигаясь по мосту имени 60-летия Победы, допустил наезд на стоящее в крайней левой полосе транспортное средство Mitsubishi Canter, при помощи которого осуществлялись работы по установке баннеров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.
По уточненным данным, ребенка, пострадавшего в ДТП на метромосту в Омске, поместили в реанимацию с травмой головы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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По информации источника РИА Новости в экстренных службах, в иномарке Toyota ехала семья.

"Пассажир, женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенка (в возрасте. — Прим. ред.) около двух месяцев госпитализировали с травмой головы в больницу скорой медицинской помощи 1 (БСМП-1)", — рассказал собеседник агентства.

Двое рабочих автовышки при столкновении автомобилей выпали и получили травмы разной степени тяжести — первый, возрастом 23 года обратился к медикам самостоятельно с травмой средней степени тяжести, второй, в возрасте около 40-45 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП-1.
 
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