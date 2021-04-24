https://ria.ru/20210424/avariya-1729764155.html

В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой

В Омске один человек погиб при ДТП с автовышкой

Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:16

2021-04-24T14:16

2021-04-24T23:43

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе младенец, пострадали в ДТП с автовышкой на метромосту в Омске, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.Сообщается, что водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.По уточненным данным, ребенка, пострадавшего в ДТП на метромосту в Омске, поместили в реанимацию с травмой головы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По информации источника РИА Новости в экстренных службах, в иномарке Toyota ехала семья.Двое рабочих автовышки при столкновении автомобилей выпали и получили травмы разной степени тяжести — первый, возрастом 23 года обратился к медикам самостоятельно с травмой средней степени тяжести, второй, в возрасте около 40-45 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП-1.

https://ria.ru/20210423/podrostok-1729715017.html

омская область

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия