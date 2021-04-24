https://ria.ru/20210424/armata-1729754396.html
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата". РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:09
2021-04-24T12:09
2021-04-24T14:12
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т-14
армата
ростех
сергей чемезов
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата".По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.Как сообщали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме. По словам генконструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова, серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html
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россия, т-14, армата, ростех, сергей чемезов, безопасность