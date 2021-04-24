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Новое оружие России
https://ria.ru/20210424/armata-1729754396.html
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата". РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:09
2021-04-24T14:12
новое оружие россии
россия
т-14
армата
ростех
сергей чемезов
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата".По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.Как сообщали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме. По словам генконструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова, серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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россия, т-14, армата, ростех, сергей чемезов, безопасность

Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"

12:09 24.04.2021 (обновлено: 14:12 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата".
По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.

"А вот дальше — стрелять или не стрелять — это уже принимает решение человек", — сказал Чемезов в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме. По словам генконструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова, серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Новое оружие РоссииРоссияТ-14АрматаРостехСергей ЧемезовБезопасность
 
 
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