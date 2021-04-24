https://ria.ru/20210424/arest-1729759437.html
Суд арестовал крымского чиновника за превышение полномочий
Суд арестовал крымского чиновника за превышение полномочий
Начальник департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий с... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:14
2021-04-24T13:14
2021-04-24T13:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
евпатория
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Начальник департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Обыски с выемкой документов прошли в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории 21 апреля. Начальник департамент был задержан. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Решение принял Киевский районный суд Симферополя.
https://ria.ru/20210413/chinovnik-1728028384.html
россия
симферополь
евпатория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, евпатория, происшествия