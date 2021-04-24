https://ria.ru/20210424/arest-1729759437.html

Суд арестовал крымского чиновника за превышение полномочий

Суд арестовал крымского чиновника за превышение полномочий

Начальник департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий с... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:14

2021-04-24T13:14

2021-04-24T13:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Начальник департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Обыски с выемкой документов прошли в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Евпатории 21 апреля. Начальник департамент был задержан. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Решение принял Киевский районный суд Симферополя.

https://ria.ru/20210413/chinovnik-1728028384.html

россия

симферополь

евпатория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, евпатория, происшествия