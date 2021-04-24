https://ria.ru/20210424/aprel-1729745211.html

Апрель может стать одним из самых дождливых в Москве за полвека

Апрель может стать одним из самых дождливых в Москве за полвека

Апрель в Москве может войти в тройку самых дождливых за последние 50 лет, с начала месяца выпало 174% от нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T10:16

2021-04-24T10:16

2021-04-24T10:16

россия

михаил леус

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Апрель в Москве может войти в тройку самых дождливых за последние 50 лет, с начала месяца выпало 174% от нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."К 9 часам утра 24 апреля с начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174% от нормы", — сообщил Леус.Синоптик отметил, что на этом апрельские дожди не закончатся, и месяц продолжит пополнять копилку влаги, особенно заметно это будет в последние два дня апреля.Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, в течение дня выпадет еще до 13 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."За минувшие сутки в Москве выпало 11 миллиметров осадков, норма для апреля составляет 37 миллиметров", - сообщил Леус.Синоптик уточнил, что за субботу выпаде еще от 8 до 13 миллиметров, дождь будет идти в течение всего дня и прекратится в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html

https://ria.ru/20210423/grad-1729634503.html

россия

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россия, михаил леус, центр "фобос", москва, общество