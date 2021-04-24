https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html

Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска

Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска

Амурская область и ООО "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" подписали концессионное соглашение по развитию международного РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:39

2021-04-24T08:39

2021-04-24T08:39

россия

василий орлов (губернатор)

аэропорты регионов

новапорт

амурская область

благовещенск

общество

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Амурская область и ООО "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" подписали концессионное соглашение по развитию международного аэропорта Благовещенска сроком на 30 лет, сообщает правительство региона."Объем инвестиций составит не менее 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, чтобы обеспечить авиационную доступность для жителей региона, необходимо создать аэропортовый комплекс, соответствующий международным авиационным стандартам.По концессионному соглашению, в аэропорту Благовещенска предусмотрено строительство нового международного пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры. Новый пассажирский терминал, обслуживающий внутренние и международные воздушные линии, будет оснащен тремя телетрапами и комфортным бизнес-залом."Рядом с аэровокзалом запланировано расширение парковочной зоны до 600 парковочных мест. "АБС" также инвестирует в строительство нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год", - уточняет правительство Приамурья.

https://ria.ru/20210413/blagoveschensk-1728008445.html

россия

амурская область

благовещенск

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россия, василий орлов (губернатор), аэропорты регионов, новапорт, амурская область, благовещенск, общество, экономика