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Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска
Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска
Амурская область и ООО "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" подписали концессионное соглашение по развитию международного РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:39
2021-04-24T08:39
россия
василий орлов (губернатор)
аэропорты регионов
новапорт
амурская область
благовещенск
общество
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Амурская область и ООО "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" подписали концессионное соглашение по развитию международного аэропорта Благовещенска сроком на 30 лет, сообщает правительство региона."Объем инвестиций составит не менее 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, чтобы обеспечить авиационную доступность для жителей региона, необходимо создать аэропортовый комплекс, соответствующий международным авиационным стандартам.По концессионному соглашению, в аэропорту Благовещенска предусмотрено строительство нового международного пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры. Новый пассажирский терминал, обслуживающий внутренние и международные воздушные линии, будет оснащен тремя телетрапами и комфортным бизнес-залом."Рядом с аэровокзалом запланировано расширение парковочной зоны до 600 парковочных мест. "АБС" также инвестирует в строительство нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год", - уточняет правительство Приамурья.
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россия, василий орлов (губернатор), аэропорты регионов, новапорт, амурская область, благовещенск, общество, экономика

Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска

08:39 24.04.2021
 
© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Светлана Майорова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Амурская область и ООО "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" подписали концессионное соглашение по развитию международного аэропорта Благовещенска сроком на 30 лет, сообщает правительство региона.
"Объем инвестиций составит не менее 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, чтобы обеспечить авиационную доступность для жителей региона, необходимо создать аэропортовый комплекс, соответствующий международным авиационным стандартам.
"Подписано концессионное соглашение, по его условиям инвестор построит новый международный терминал и модернизирует существующий терминал внутренних авиалиний. Срок действия концессионного соглашения составляет 30 лет, аэропорт на этот период остается в собственности региона. Мы рассчитываем на долговременное и плодотворное сотрудничество с инвестором", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
По концессионному соглашению, в аэропорту Благовещенска предусмотрено строительство нового международного пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры. Новый пассажирский терминал, обслуживающий внутренние и международные воздушные линии, будет оснащен тремя телетрапами и комфортным бизнес-залом.
"Рядом с аэровокзалом запланировано расширение парковочной зоны до 600 парковочных мест. "АБС" также инвестирует в строительство нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год", - уточняет правительство Приамурья.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)Аэропорты регионовНовапортАмурская областьБлаговещенскОбществоЭкономика
 
 
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