https://ria.ru/20210423/zoopark-1729711328.html

Зоопарк в Москве показал видео самой скрытной и чирикающей кошки

Зоопарк в Москве показал видео самой скрытной и чирикающей кошки

Московский зоопарк опубликовал видео своего самого скрытного зверя из семейства кошачьих. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:09

2021-04-23T23:09

2021-04-23T23:09

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео своего самого скрытного зверя из семейства кошачьих."Если вы когда-нибудь видела нашу ягуарунди Кончиту, вам чрезвычайно повезло, — пишут сотрудники в комментариях к кадрам. — В плане скрытности ее можно сравнить разве что с мастером маскировки манулом".Эксперты поясняют, что в природе ягуарунди скользят по ветвям или замирают на них: благодаря характерной окраске, их достаточно сложно различить на фоне стволов. "Если присмотреться, нашу Кончиту можно разглядеть в вольере, — поясняют в зоопарке. — Но выходит она не часто и делает это преимущественно в сумерках. Хотя видео для этого поста удалось снять днем".Сотрудники добавляют, что ягуарунди умеют чирикать. У них богатая вокализация: они могут мурлыкать и мяукать, а также издавать звуки, напоминающие птичий свист и чириканье.

https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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