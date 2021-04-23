https://ria.ru/20210423/zoopark-1729711328.html
Зоопарк в Москве показал видео самой скрытной и чирикающей кошки
Зоопарк в Москве показал видео самой скрытной и чирикающей кошки
Московский зоопарк опубликовал видео своего самого скрытного зверя из семейства кошачьих. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:09
2021-04-23T23:09
2021-04-23T23:09
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео своего самого скрытного зверя из семейства кошачьих."Если вы когда-нибудь видела нашу ягуарунди Кончиту, вам чрезвычайно повезло, — пишут сотрудники в комментариях к кадрам. — В плане скрытности ее можно сравнить разве что с мастером маскировки манулом".Эксперты поясняют, что в природе ягуарунди скользят по ветвям или замирают на них: благодаря характерной окраске, их достаточно сложно различить на фоне стволов. "Если присмотреться, нашу Кончиту можно разглядеть в вольере, — поясняют в зоопарке. — Но выходит она не часто и делает это преимущественно в сумерках. Хотя видео для этого поста удалось снять днем".Сотрудники добавляют, что ягуарунди умеют чирикать. У них богатая вокализация: они могут мурлыкать и мяукать, а также издавать звуки, напоминающие птичий свист и чириканье.
https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html
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туризм, туристы, новости - туризм, московский зоопарк, москва
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Московский зоопарк опубликовал
видео своего самого скрытного зверя из семейства кошачьих.
"Если вы когда-нибудь видела нашу ягуарунди Кончиту, вам чрезвычайно повезло, — пишут сотрудники в комментариях к кадрам. — В плане скрытности ее можно сравнить разве что с мастером маскировки манулом".
Эксперты поясняют, что в природе ягуарунди скользят по ветвям или замирают на них: благодаря характерной окраске, их достаточно сложно различить на фоне стволов.
"Если присмотреться, нашу Кончиту можно разглядеть в вольере, — поясняют в зоопарке. — Но выходит она не часто и делает это преимущественно в сумерках. Хотя видео для этого поста удалось снять днем".
Сотрудники добавляют, что ягуарунди умеют чирикать. У них богатая вокализация: они могут мурлыкать и мяукать, а также издавать звуки, напоминающие птичий свист и чириканье.