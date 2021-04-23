https://ria.ru/20210423/zelenskiy-1729577541.html
Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече
Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно ответит на предложение российского лидера о встрече в Москве, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Ее... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:45
2021-04-23T09:45
2021-04-23T10:41
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юлия мендель
донецкая народная республика
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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обязательно ответит на предложение российского лидера о встрече в Москве, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Ее слова приводит "Укринформ".На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Владимир Путин ответил на это, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации в соседней стране, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/rada-1729573512.html
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россия, юлия мендель, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, оон, в мире