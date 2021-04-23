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В Кремле разъяснили, как рассчитают зарплату в майские праздники
В Кремле разъяснили, как рассчитают зарплату в майские праздники
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:11
2021-04-23T21:11
2021-04-23T22:15
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, сообщается на сайте Кремля."В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации ... постановляю: Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - добавили на сайте.
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владимир путин, россия, общество