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Юрист предположил, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае
Юрист предположил, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае
Выходные дни между майскими праздниками, объявленные президентом, скорее всего, сделают нерабочими с сохранением зарплаты, считает глава коллегии адвокатов... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:57
2021-04-23T15:57
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выходные дни между майскими праздниками, объявленные президентом, скорее всего, сделают нерабочими с сохранением зарплаты, считает глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса."По практике прошлого года мы можем понять, что речь идет о нерабочих днях, на которые не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников. То есть сотрудники, которые запланировали на этот промежуток себе отпуска, не смогут его продлить за счет объявления этих дней нерабочими. Они все равно войдут в количество дней отпуска", - отметил Грибаков.Вопрос о том, сможет ли работник отменить свой отпуск, будет зависеть от соглашения с работодателем. Обычно такой обязанности у работодателя нет, особенно если отпуск был запланирован по графику, но по соглашению сторон это допустимо, а основанием в данном случае будет указ президента, заметил собеседник.Кроме того, подчеркнул юрист, в сложную ситуацию могут попасть работодатели, чьи даты выплат зарплаты приходятся на майские праздники (5-10 числа), поскольку по закону при совпадении этих дат с праздниками и выходными деньги нужно выплачивать накануне. Впрочем, в прошлом году в отношении "чрезвычайных" нерабочих дней эти правила не применялись.
https://ria.ru/20210423/sboy-1729644965.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Юрист предположил, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае

15:57 23.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выходные дни между майскими праздниками, объявленные президентом, скорее всего, сделают нерабочими с сохранением зарплаты, считает глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса.
"По опыту предыдущего года эти выходные дни объявят нерабочими с сохранением заработной платы", - сказал РИА Новости юрист, отметив, что нужно дождаться указа президента.
"По практике прошлого года мы можем понять, что речь идет о нерабочих днях, на которые не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников. То есть сотрудники, которые запланировали на этот промежуток себе отпуска, не смогут его продлить за счет объявления этих дней нерабочими. Они все равно войдут в количество дней отпуска", - отметил Грибаков.
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Вопрос о том, сможет ли работник отменить свой отпуск, будет зависеть от соглашения с работодателем. Обычно такой обязанности у работодателя нет, особенно если отпуск был запланирован по графику, но по соглашению сторон это допустимо, а основанием в данном случае будет указ президента, заметил собеседник.
Кроме того, подчеркнул юрист, в сложную ситуацию могут попасть работодатели, чьи даты выплат зарплаты приходятся на майские праздники (5-10 числа), поскольку по закону при совпадении этих дат с праздниками и выходными деньги нужно выплачивать накануне. Впрочем, в прошлом году в отношении "чрезвычайных" нерабочих дней эти правила не применялись.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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