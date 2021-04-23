https://ria.ru/20210423/zapivat-1729561054.html

Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду

Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду

Можно ли запивать еду и на что следует обратить внимание, выбирая напиток, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T04:10

2021-04-23T04:10

2021-04-23T04:10

россия

андрей бобровский

здоровье

санкт-петербургский государственный университет

еда

питание

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Можно ли запивать еду и на что следует обратить внимание, выбирая напиток, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Идеальный напиток, который можно употреблять как во время, так и после приема пищи, это вода, причем теплая, лучше всего комнатной температуры, отметил врач-диетолог и пояснил, почему несостоятельны утверждения о том, что запивать еду вредно.Запивать еду можно и чаем, травяным, обычным черным или зеленым, но не очень крепким, считает врач-диетолог. Нужно только учитывать, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует употреблять его слишком много."В отношении чая опасность его избыточного количества минимальна. Но при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проявлять осторожность в отношении объема жидкостей вообще и конкретно в отношении чая. Избыток чая опасен для людей с повышенным давлением, вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению", – уточнил Бобровский.По его словам, к чаю у диетологов претензии минимальны, но только если он без сахара. Врач пояснил, что избыток сахара не только добавляет калорийности, но и плохо влияет на пищеварение. Поэтому выбирая, каким напитком завершить трапезу, нужно всегда учитывать его состав."Обращайте внимание на сладкие газированные напитки. Это источник сахара, то есть простых углеводов. Жидкие простые углеводы после еды не очень хорошо сказываются на пищеварении в целом. То же самое можно сказать и в отношении соков, не свежевыжатых, а из пакета, это тоже достаточно опасный напиток", – сказал Бобровский.

https://rsport.ria.ru/20210422/golod-1729497824.html

https://rsport.ria.ru/20210418/opasno-1728769018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество