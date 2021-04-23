https://ria.ru/20210423/zakon-1729634358.html
Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий
Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:13
2021-04-23T14:13
2021-04-23T14:13
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий.Изменения вносятся в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "О лицензировании отдельных видов деятельности"."Определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной̆ регистрации; а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие", - говорится в пояснительной записке.Законом на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном правительством и прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.Также дополняется список изделий, не подлежащих регистрации. Например, в перечень вошли аптечки и наборы, собранные из зарегистрированных лекарств, а также медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов.В Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения не будут включаться сведения о медицинских организациях, подведомственных ФОИВам, руководство деятельностью которых осуществляет президент.
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россия, евразийский экономический союз, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторы
на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий.
Изменения вносятся в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "О лицензировании отдельных видов деятельности".
"Определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной̆ регистрации; а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие", - говорится в пояснительной записке.
Законом на территории РФ
разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном правительством и прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС
.
Также дополняется список изделий, не подлежащих регистрации. Например, в перечень вошли аптечки и наборы, собранные из зарегистрированных лекарств, а также медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов.
В Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения не будут включаться сведения о медицинских организациях, подведомственных ФОИВам, руководство деятельностью которых осуществляет президент.