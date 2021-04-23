https://ria.ru/20210423/zakon-1729634358.html

Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий

Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:13

2021-04-23T14:13

2021-04-23T14:13

россия

евразийский экономический союз

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий.Изменения вносятся в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "О лицензировании отдельных видов деятельности"."Определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной̆ регистрации; а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие", - говорится в пояснительной записке.Законом на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном правительством и прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.Также дополняется список изделий, не подлежащих регистрации. Например, в перечень вошли аптечки и наборы, собранные из зарегистрированных лекарств, а также медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов.В Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения не будут включаться сведения о медицинских организациях, подведомственных ФОИВам, руководство деятельностью которых осуществляет президент.

https://ria.ru/20210408/izobreteniya-1727299644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, здоровье - общество, общество