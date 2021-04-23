Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/zakon-1729634358.html
Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий
Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:13
2021-04-23T14:13
россия
евразийский экономический союз
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий.Изменения вносятся в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "О лицензировании отдельных видов деятельности"."Определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной̆ регистрации; а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие", - говорится в пояснительной записке.Законом на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном правительством и прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.Также дополняется список изделий, не подлежащих регистрации. Например, в перечень вошли аптечки и наборы, собранные из зарегистрированных лекарств, а также медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов.В Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения не будут включаться сведения о медицинских организациях, подведомственных ФОИВам, руководство деятельностью которых осуществляет президент.
https://ria.ru/20210408/izobreteniya-1727299644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, здоровье - общество, общество

Совфед одобрил закон о регулировании в сфере медицинских изделий

14:13 23.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании регулирования в сфере медицинских изделий.
Изменения вносятся в законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "О лицензировании отдельных видов деятельности".
"Определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной̆ регистрации; а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие", - говорится в пояснительной записке.
Законом на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном правительством и прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.
Также дополняется список изделий, не подлежащих регистрации. Например, в перечень вошли аптечки и наборы, собранные из зарегистрированных лекарств, а также медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов.
В Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения не будут включаться сведения о медицинских организациях, подведомственных ФОИВам, руководство деятельностью которых осуществляет президент.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 06:56
Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения в России начала 2021 года
 
РоссияЕвразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
Лента новостейМолния