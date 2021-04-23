https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html
Захарова вспомнила Чапека из-за высылки российских дипломатов из Чехии
Захарова вспомнила Чапека из-за высылки российских дипломатов из Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала благодарность Чехии в адрес Лондона за поддержку в дипломатическом противостоянии с РФ,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-23T23:25
2021-04-23T23:25
2021-04-24T01:46
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала благодарность Чехии в адрес Лондона за поддержку в дипломатическом противостоянии с РФ, процитировав чешского писателя Карела Чапека."Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Глава МИД Чехии выразил в Twitter благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов", - написала Захарова в своем Facebook со ссылкой на СМИ."Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." - написала Захарова."Дальше не помню, найдите сами", - заключила она.Карел Чапек – известный чешский писатель, прозаик и драматург, переводчик, фантаст. Классик чешской литературы XX века.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/vysylka-1729722610.html
https://ria.ru/20210423/otvet-1729648567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, лондон, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
прокомментировала благодарность Чехии
в адрес Лондона за поддержку в дипломатическом противостоянии с РФ, процитировав чешского писателя Карела Чапека.
"Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию
за поддержку позиции Праги
в дипломатическом противостоянии с Россией
. Глава МИД Чехии
выразил в Twitter
благодарность Эстонии
, Латвии
и Литве
, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов", - написала Захарова в своем Facebook
со ссылкой на СМИ.
"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." - написала Захарова.
"Дальше не помню, найдите сами", - заключила она.
Карел Чапек – известный чешский писатель, прозаик и драматург, переводчик, фантаст. Классик чешской литературы XX века.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва
объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США
и страны Европы
, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек
потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".