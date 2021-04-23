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Минюст оценил заключение генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа
Минюст оценил заключение генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа
Заключение генпрокурора Нидерландов о том, что Россия должна выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, - лишь рекомендация для суда,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:37
2021-04-23T14:37
2021-04-23T14:37
россия
решение гаагского суда по делу юкоса
юкос
министерство юстиции рф (минюст россии)
гаага
нидерланды
общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заключение генпрокурора Нидерландов о том, что Россия должна выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, - лишь рекомендация для суда, объяснил Минюст РФ.По заявлению Минюста, России рассчитывает, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и "примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права".По итогам ознакомления с полным текстом заключения Россия в ближайшее время представит в Верховный суд свои аргументы по позиции прокурора, отметили в ведомстве.В прошлом году Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о том, что при толковании международного права допущены "многочисленные юридические ошибки".
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россия, решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, министерство юстиции рф (минюст россии), гаага, нидерланды, общество
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Заключение генпрокурора Нидерландов
о том, что Россия
должна выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа
, - лишь рекомендация для суда, объяснил Минюст РФ.
"Заключение генерального прокурора при Верховном суде Нидерландов носит для суда лишь рекомендательный характер. Прокурор при Верховном Суде Нидерландов необоснованно проигнорировал многочисленные доводы России о допущенных Апелляционным судом Гааги юридических ошибках, противоправном поведении экс-акционеров ЮКОСа как в ходе предполагаемого осуществления ими "инвестиций", так и в ходе арбитражного разбирательства", - говорится в релизе.
По заявлению Минюста, России рассчитывает, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и "примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права".
По итогам ознакомления с полным текстом заключения Россия в ближайшее время представит в Верховный суд свои аргументы по позиции прокурора, отметили в ведомстве.
В прошлом году Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги
о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о том, что при толковании международного права допущены "многочисленные юридические ошибки".