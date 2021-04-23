https://ria.ru/20210423/yukos-1729642139.html

Минюст оценил заключение генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

Минюст оценил заключение генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

Заключение генпрокурора Нидерландов о том, что Россия должна выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, - лишь рекомендация для суда,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:37

2021-04-23T14:37

2021-04-23T14:37

россия

решение гаагского суда по делу юкоса

юкос

министерство юстиции рф (минюст россии)

гаага

нидерланды

общество

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заключение генпрокурора Нидерландов о том, что Россия должна выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, - лишь рекомендация для суда, объяснил Минюст РФ.По заявлению Минюста, России рассчитывает, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и "примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права".По итогам ознакомления с полным текстом заключения Россия в ближайшее время представит в Верховный суд свои аргументы по позиции прокурора, отметили в ведомстве.В прошлом году Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о том, что при толковании международного права допущены "многочисленные юридические ошибки".

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/yukos-1591021595.html

россия

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россия, решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, министерство юстиции рф (минюст россии), гаага, нидерланды, общество