https://ria.ru/20210423/yukos-1729613236.html

Решение по ЮКОСу должно остаться в силе, считает прокурор Нидерландов

Решение по ЮКОСу должно остаться в силе, считает прокурор Нидерландов

Россия должна выплатить компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в заключении генпрокурора Нидерландов. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:56

2021-04-23T12:56

2021-04-23T12:56

россия

решение гаагского суда по делу юкоса

юкос

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия должна выплатить компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в заключении генпрокурора Нидерландов."Арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, следует оставить в силе", - говорится в заключении генпрокурора, направленного Верховному суду Нидерландов.Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем в 2016 году это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.

https://ria.ru/20201204/yukos-1587662849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/yukos-1591021595.html

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