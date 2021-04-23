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Решение по ЮКОСу должно остаться в силе, считает прокурор Нидерландов
Решение по ЮКОСу должно остаться в силе, считает прокурор Нидерландов
Россия должна выплатить компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в заключении генпрокурора Нидерландов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:56
2021-04-23T12:56
россия
решение гаагского суда по делу юкоса
юкос
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия должна выплатить компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в заключении генпрокурора Нидерландов."Арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, следует оставить в силе", - говорится в заключении генпрокурора, направленного Верховному суду Нидерландов.Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем в 2016 году это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
https://ria.ru/20201204/yukos-1587662849.html
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россия, решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, нидерланды, в мире

Решение по ЮКОСу должно остаться в силе, считает прокурор Нидерландов

12:56 23.04.2021
 
© AFP 2021 / Denis SinyakovЗдание компании "ЮКОС"
Здание компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AFP 2021 / Denis Sinyakov
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия должна выплатить компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в заключении генпрокурора Нидерландов.
"Арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, следует оставить в силе", - говорится в заключении генпрокурора, направленного Верховному суду Нидерландов.
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 13:36
Минюст прокомментировал решение суда в Нидерландах по делу ЮКОСа
Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем в 2016 году это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 09:42
КС разъяснил, почему РФ может не исполнять решение по делу ЮКОСа
 
РоссияРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСНидерландыВ мире
 
 
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