YouTube заявил, что ограничение доступа к фильмам не является цензурой
09:36 23.04.2021 (обновлено: 10:16 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Действия YouTube (контролируется Google) по ограничению доступа к фильмам не являются цензурой, они связаны с наличием чувствительного контента в видео, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор по взаимодействию с органами госвласти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube Марко Панчини.
"Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент, и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией", - сказал Панчини, комментируя претензии Роскомнадзора к ограничению доступа к фильмам со стороны видеохостинга.
21 апреля, 14:03На SputnikPro расскажут, как вырастить экспертов для YouTube
Роскомнадзор неоднократно обращал внимание на ограничения, которые YouTube накладывает на доступ к видеоконтенту. В частности, в сентябре прошлого года Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан". Ведомство потребовало при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.
По словам Панчини, в случае с фильмом о трагедии в Беслане имеет место наличие чувствительного контента для некоторых групп пользователей. "Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей", - указал он.
"Но сами видео остаются доступны, взрослые пользователи могут кликнуть и посмотреть ролик. Мы считаем, что детям нельзя без предупреждения показывать контент, где присутствует насилие. Так работает YouTube во всем мире", - добавил представитель компании.