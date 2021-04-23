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YouTube заявил, что ограничение доступа к фильмам не является цензурой
YouTube заявил, что ограничение доступа к фильмам не является цензурой
Действия YouTube (контролируется Google) по ограничению доступа к фильмам не являются цензурой, они связаны с наличием чувствительного контента в видео, заявил... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:36
2021-04-23T10:16
россия
александр рогаткин
ближний восток
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
беслан
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Действия YouTube (контролируется Google) по ограничению доступа к фильмам не являются цензурой, они связаны с наличием чувствительного контента в видео, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор по взаимодействию с органами госвласти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube Марко Панчини."Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент, и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией", - сказал Панчини, комментируя претензии Роскомнадзора к ограничению доступа к фильмам со стороны видеохостинга.Роскомнадзор неоднократно обращал внимание на ограничения, которые YouTube накладывает на доступ к видеоконтенту. В частности, в сентябре прошлого года Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан". Ведомство потребовало при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.По словам Панчини, в случае с фильмом о трагедии в Беслане имеет место наличие чувствительного контента для некоторых групп пользователей. "Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей", - указал он."Но сами видео остаются доступны, взрослые пользователи могут кликнуть и посмотреть ролик. Мы считаем, что детям нельзя без предупреждения показывать контент, где присутствует насилие. Так работает YouTube во всем мире", - добавил представитель компании.
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россия, александр рогаткин, ближний восток, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), беслан, общество

YouTube заявил, что ограничение доступа к фильмам не является цензурой

09:36 23.04.2021 (обновлено: 10:16 23.04.2021)
 
© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / ibphoto
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Действия YouTube (контролируется Google) по ограничению доступа к фильмам не являются цензурой, они связаны с наличием чувствительного контента в видео, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор по взаимодействию с органами госвласти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube Марко Панчини.
"Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент, и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией", - сказал Панчини, комментируя претензии Роскомнадзора к ограничению доступа к фильмам со стороны видеохостинга.
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Роскомнадзор неоднократно обращал внимание на ограничения, которые YouTube накладывает на доступ к видеоконтенту. В частности, в сентябре прошлого года Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан". Ведомство потребовало при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.
По словам Панчини, в случае с фильмом о трагедии в Беслане имеет место наличие чувствительного контента для некоторых групп пользователей. "Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей", - указал он.
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"Но сами видео остаются доступны, взрослые пользователи могут кликнуть и посмотреть ролик. Мы считаем, что детям нельзя без предупреждения показывать контент, где присутствует насилие. Так работает YouTube во всем мире", - добавил представитель компании.
 
РоссияАлександр РогаткинБлижний ВостокYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)БесланОбщество
 
 
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