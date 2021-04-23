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Японцы испугались войны после слов американского адмирала о России
Японцы испугались войны после слов американского адмирала о России
Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan встревожили слова главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:40
2021-04-23T16:40
2021-04-23T17:32
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan встревожили слова главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале России.Во время слушаний в сенате он заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и местоположения российского арсенала, включая новейшие системы.Многие комментаторы согласились с мнением Ndr, что в случае военного конфликта России и США не будет победителей. "Если разразится Третья мировая война, кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие, оказавшись на грани поражения. Слова Эйнштейна о том, что в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями, станут пророческими", — написал Nij."Война — это зло. Странно определять количество орудий убийств. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил. Так или иначе, обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, что применено оно не будет", — добавил пользователь под ником Mas.Некоторые читатели высказали мнение, что Японии стоит иметь собственный ядерный потенциал. "Поскольку ядерное оружие — это сила сдерживания, у Японии с ее малочисленной армией должно быть много ядерных ракет. Прекрасные японские технологии необходимо применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей", — считает https110.Полный текст сайта читайте на ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, япония, сша, в мире
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan
встревожили слова главы Стратегического командования США
адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале России
.
Во время слушаний в сенате он заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и местоположения российского арсенала, включая новейшие системы.
Многие комментаторы согласились с мнением Ndr, что в случае военного конфликта России и США не будет победителей.
"Если разразится Третья мировая война, кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие, оказавшись на грани поражения. Слова Эйнштейна о том, что в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями, станут пророческими", — написал Nij.
"Война — это зло. Странно определять количество орудий убийств. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил. Так или иначе, обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, что применено оно не будет", — добавил пользователь под ником Mas.
Некоторые читатели высказали мнение, что Японии
стоит иметь собственный ядерный потенциал.
"Поскольку ядерное оружие — это сила сдерживания, у Японии с ее малочисленной армией должно быть много ядерных ракет. Прекрасные японские технологии необходимо применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей", — считает https110.
Полный текст сайта читайте на ИноСМИ >>