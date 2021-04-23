https://ria.ru/20210423/yapontsy-1729671613.html

Японцы испугались войны после слов американского адмирала о России

Японцы испугались войны после слов американского адмирала о России

Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan встревожили слова главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:40

2021-04-23T16:40

2021-04-23T17:32

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan встревожили слова главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале России.Во время слушаний в сенате он заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и местоположения российского арсенала, включая новейшие системы.Многие комментаторы согласились с мнением Ndr, что в случае военного конфликта России и США не будет победителей. "Если разразится Третья мировая война, кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие, оказавшись на грани поражения. Слова Эйнштейна о том, что в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями, станут пророческими", — написал Nij."Война — это зло. Странно определять количество орудий убийств. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил. Так или иначе, обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, что применено оно не будет", — добавил пользователь под ником Mas.Некоторые читатели высказали мнение, что Японии стоит иметь собственный ядерный потенциал. "Поскольку ядерное оружие — это сила сдерживания, у Японии с ее малочисленной армией должно быть много ядерных ракет. Прекрасные японские технологии необходимо применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей", — считает https110.Полный текст сайта читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html

https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html

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