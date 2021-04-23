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Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии
Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:50
2021-04-23T19:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав иваньков
смерть криминального авторитета япончика
происшествия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает СК РФ."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)... Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на 17 мая.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав иваньков, смерть криминального авторитета япончика, происшествия

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

14:50 23.04.2021 (обновлено: 19:57 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает СК РФ.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)... Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.
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Назван мотив убийства вора в законе Япончика
Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.
Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.
В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на 17 мая.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ИваньковСмерть криминального авторитета ЯпончикаПроисшествия
 
 
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