https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:50

2021-04-23T14:50

2021-04-23T19:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав иваньков

смерть криминального авторитета япончика

происшествия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Каху Газзаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает СК РФ."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)... Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на 17 мая.

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

https://ria.ru/20210415/avtoritet-1728473678.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав иваньков, смерть криминального авторитета япончика, происшествия