https://ria.ru/20210423/yabloki-1729576221.html
Врач рассказала, зачем нужно есть яблоки
Врач рассказала, зачем нужно есть яблоки
Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала "Звезде", почему яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:32
2021-04-23T09:32
2021-04-23T09:33
михаил мяснянкин
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала "Звезде", почему яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний.Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака. Она также добавила, что много этого витамина содержится именно в свежих яблоках.Вместе с тем врач подчеркнула, что эти фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.По мнению эксперта, страдающие от лишнего веса, а также люди с инсулин-резистентностью могут есть не очень сладкие яблоки, так как их употребление не окажет сильной нагрузки на поджелудочную железу из-за небольшого количества фруктозы.Кроме того, врач указала на большое содержание железа в яблоках, однако отметила, что при употреблении мяса этот элемент усваивается лучше, но для тех, кто его не ест, этот фрукт является отличной альтернативой.Ранее онколог Михаил Мяснянкин предупредил о том, что некоторые типы обработки продуктов могут привести к развитию рака. В частности, при жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества, а регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в области пищеварительной системы.
https://ria.ru/20210227/yabloki-1599229251.html
https://rsport.ria.ru/20201224/yabloki-1590734831.html
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михаил мяснянкин, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала "Звезде",
почему яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний.
Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.
"Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С", - пояснила Шмелева.
Она также добавила, что много этого витамина содержится именно в свежих яблоках.
Вместе с тем врач подчеркнула, что эти фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.
По мнению эксперта, страдающие от лишнего веса, а также люди с инсулин-резистентностью могут есть не очень сладкие яблоки, так как их употребление не окажет сильной нагрузки на поджелудочную железу из-за небольшого количества фруктозы.
Кроме того, врач указала на большое содержание железа в яблоках, однако отметила, что при употреблении мяса этот элемент усваивается лучше, но для тех, кто его не ест, этот фрукт является отличной альтернативой.
Ранее онколог Михаил Мяснянкин
предупредил о том, что некоторые типы обработки продуктов могут привести к развитию рака. В частности, при жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества, а регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в области пищеварительной системы.