https://ria.ru/20210423/windows-1729599963.html

Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям

Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям

Компания Nvidia советует пользователям своего компьютерного оборудования удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:52

2021-04-23T11:52

2021-04-23T11:52

наука

windows

nvidia corporation

microsoft corporation

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_0:5:3411:1924_1920x0_80_0_0_868b7ca59518d24f87cffc36cc723c17.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Компания Nvidia советует пользователям своего компьютерного оборудования удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя видеокарт сообщает WindowsCentral.Речь идет о накопительном обновлении Windows 10 KB5001330, которое вышло в апреле. Установившие его столкнулись не только со снижением игровой производительности, но и проблемами с установкой патчей безопасности и сбоем в профиле пользователя.В Nvidia рекомендуют удалить обновления, вернувшись к предыдущей версии операционной системы с помощью Windows Update в Параметрах Windows 10. Эта мера должна помочь геймерам и не только.С проблемами в последнем обновлении Windows 10 столкнулись не только обладатели компьютеров с видеоускорителями Nvidia, но и AMD. Microsoft пока не представила официального решения сбоев.

https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, nvidia corporation, microsoft corporation, технологии