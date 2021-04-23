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Наука
https://ria.ru/20210423/windows-1729599963.html
Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
Компания Nvidia советует пользователям своего компьютерного оборудования удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:52
2021-04-23T11:52
наука
windows
nvidia corporation
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Компания Nvidia советует пользователям своего компьютерного оборудования удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя видеокарт сообщает WindowsCentral.Речь идет о накопительном обновлении Windows 10 KB5001330, которое вышло в апреле. Установившие его столкнулись не только со снижением игровой производительности, но и проблемами с установкой патчей безопасности и сбоем в профиле пользователя.В Nvidia рекомендуют удалить обновления, вернувшись к предыдущей версии операционной системы с помощью Windows Update в Параметрах Windows 10. Эта мера должна помочь геймерам и не только.С проблемами в последнем обновлении Windows 10 столкнулись не только обладатели компьютеров с видеоускорителями Nvidia, но и AMD. Microsoft пока не представила официального решения сбоев.
https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html
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windows, nvidia corporation, microsoft corporation, технологии

Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям

11:52 23.04.2021
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Компания Nvidia советует пользователям своего компьютерного оборудования удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя видеокарт сообщает WindowsCentral.
Речь идет о накопительном обновлении Windows 10 KB5001330, которое вышло в апреле. Установившие его столкнулись не только со снижением игровой производительности, но и проблемами с установкой патчей безопасности и сбоем в профиле пользователя.
В Nvidia рекомендуют удалить обновления, вернувшись к предыдущей версии операционной системы с помощью Windows Update в Параметрах Windows 10. Эта мера должна помочь геймерам и не только.
С проблемами в последнем обновлении Windows 10 столкнулись не только обладатели компьютеров с видеоускорителями Nvidia, но и AMD. Microsoft пока не представила официального решения сбоев.
Windows 10 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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НаукаWindowsNVIDIA CorporationMicrosoft CorporationТехнологии
 
 
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