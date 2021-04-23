https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html

Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве

Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:44

2021-04-23T12:44

2021-04-23T12:51

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса.Согласно Уголовному кодексу РФ, за мелкую взятку (до 10 тысяч рублей) предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы. Если в данном преступлении уличат человека, имеющего судимость за взяточничество, то срок заключения может быть увеличен – до 3 лет.Кроме того, в статье есть примечание: виновный может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию преступления, сообщил об этом в правоохранительные органы, или взятку у него вымогали.

https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

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2021

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество