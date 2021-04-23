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Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве
Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:44
2021-04-23T12:51
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса.Согласно Уголовному кодексу РФ, за мелкую взятку (до 10 тысяч рублей) предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы. Если в данном преступлении уличат человека, имеющего судимость за взяточничество, то срок заключения может быть увеличен – до 3 лет.Кроме того, в статье есть примечание: виновный может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию преступления, сообщил об этом в правоохранительные органы, или взятку у него вымогали.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве

12:44 23.04.2021 (обновлено: 12:51 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса.
"Требуют совершенствования и правовые нормы о мелком взяточничестве, которое все чаще стало приобретать характер криминального бизнеса, когда такие незаконные действия совершаются на регулярной основе и в организованных формах, а средства уголовно-правового воздействия, применяемые в подобных случаях, недостаточны", - сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.
Согласно Уголовному кодексу РФ, за мелкую взятку (до 10 тысяч рублей) предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы. Если в данном преступлении уличат человека, имеющего судимость за взяточничество, то срок заключения может быть увеличен – до 3 лет.
Кроме того, в статье есть примечание: виновный может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию преступления, сообщил об этом в правоохранительные органы, или взятку у него вымогали.
Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виктор Балдин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 03:11
В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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