Генпрокурор призвал изменить законы о мелком взяточничестве
12:44 23.04.2021 (обновлено: 12:51 23.04.2021)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствовать правовые нормы о мелком взяточничестве – оно приобретает характер криминального бизнеса.
"Требуют совершенствования и правовые нормы о мелком взяточничестве, которое все чаще стало приобретать характер криминального бизнеса, когда такие незаконные действия совершаются на регулярной основе и в организованных формах, а средства уголовно-правового воздействия, применяемые в подобных случаях, недостаточны", - сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.
Согласно Уголовному кодексу РФ, за мелкую взятку (до 10 тысяч рублей) предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы. Если в данном преступлении уличат человека, имеющего судимость за взяточничество, то срок заключения может быть увеличен – до 3 лет.
Кроме того, в статье есть примечание: виновный может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию преступления, сообщил об этом в правоохранительные органы, или взятку у него вымогали.