Захарова о высылке чешских дипломатов: "Получили то, о чем не мечтали"
17:47 23.04.2021 (обновлено: 20:36 23.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прага не просчитала последствий своих обвинений в адрес Москвы и получила в результате "авантюры" то, о чем "не мечтала", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они получили, что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чем не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
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Она также считает, что чешские власти сначала не поняли, во что их втягивают "их кураторы", которые потом не давали Праге возможность "сделать шаг назад".
"И поэтому отсюда такие абсурдные действия и очень противоречивые заявления. Они всё время говорили разные вещи. И что касается взрывов, и что касается обвинений России. Все время была, так сказать, разноголосица, были постоянно разные оценки. И что касается дипломатов. Ну, это всё было видно, и очевидно. Но, в результате, они получили… Сегодня они сказали слово "паритет" - они получили паритет", - добавила официальный представитель ведомства.
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Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.