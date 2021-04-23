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Захарова о высылке чешских дипломатов: "Получили то, о чем не мечтали"
Захарова о высылке чешских дипломатов: "Получили то, о чем не мечтали"
Прага не просчитала последствий своих обвинений в адрес Москвы и получила в результате "авантюры" то, о чем "не мечтала", заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:47
2021-04-23T20:36
россия
мария захарова
москва
прага
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прага не просчитала последствий своих обвинений в адрес Москвы и получила в результате "авантюры" то, о чем "не мечтала", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они получили, что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чем не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.Она также считает, что чешские власти сначала не поняли, во что их втягивают "их кураторы", которые потом не давали Праге возможность "сделать шаг назад"."И поэтому отсюда такие абсурдные действия и очень противоречивые заявления. Они всё время говорили разные вещи. И что касается взрывов, и что касается обвинений России. Все время была, так сказать, разноголосица, были постоянно разные оценки. И что касается дипломатов. Ну, это всё было видно, и очевидно. Но, в результате, они получили… Сегодня они сказали слово "паритет" - они получили паритет", - добавила официальный представитель ведомства.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html
россия
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россия, мария захарова, москва, прага, в мире

Захарова о высылке чешских дипломатов: "Получили то, о чем не мечтали"

17:47 23.04.2021 (обновлено: 20:36 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прага не просчитала последствий своих обвинений в адрес Москвы и получила в результате "авантюры" то, о чем "не мечтала", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они получили, что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чем не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
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Она также считает, что чешские власти сначала не поняли, во что их втягивают "их кураторы", которые потом не давали Праге возможность "сделать шаг назад".
"И поэтому отсюда такие абсурдные действия и очень противоречивые заявления. Они всё время говорили разные вещи. И что касается взрывов, и что касается обвинений России. Все время была, так сказать, разноголосица, были постоянно разные оценки. И что касается дипломатов. Ну, это всё было видно, и очевидно. Но, в результате, они получили… Сегодня они сказали слово "паритет" - они получили паритет", - добавила официальный представитель ведомства.
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Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
 
РоссияМария ЗахароваМоскваПрагаВ мире
 
 
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