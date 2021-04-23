https://ria.ru/20210423/vysylka-1729634263.html
Литва вышлет двух российских дипломатов
Литва вышлет двух российских дипломатов
Литва в знак солидарности с Чехией высылает из страны двух сотрудников посольства РФ, говорится в заявлении литовского МИД. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:13
2021-04-23T14:13
2021-04-23T15:29
якуб кулганек
мария захарова
нато
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россия
мид литвы
литва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Литва в знак солидарности с Чехией высылает из страны двух сотрудников посольства РФ, говорится в заявлении литовского МИД.Отмечается, что двум сотрудникам посольства, которые якобы "осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", дается семь дней на то, чтобы покинуть Литву. Подчеркивается, что данное решение свидетельствует о "солидарности" Литвы с Чехией."Посольство Литовской Республики в Москве выразило готовность помочь посольству Чешской Республики в России в выполнении тех функций, которые могут быть нарушены, если Москва даст указание резко сократить штат", - сообщает пресс-служба МИД и отмечает, что решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210421/kipling-1729267652.html
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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, сша, россия, мид литвы, литва, политика
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Литва
в знак солидарности с Чехией
высылает из страны двух сотрудников посольства РФ, говорится в заявлении литовского МИД.
"Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Литве и вручило ему дипломатическую ноту, объявляющую двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что двум сотрудникам посольства, которые якобы "осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", дается семь дней на то, чтобы покинуть Литву. Подчеркивается, что данное решение свидетельствует о "солидарности" Литвы с Чехией.
"Посольство Литовской Республики в Москве выразило готовность помочь посольству Чешской Республики в России в выполнении тех функций, которые могут быть нарушены, если Москва даст указание резко сократить штат", - сообщает пресс-служба МИД и отмечает, что решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага
выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва
объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России
подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США
и страны Европы
, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек
потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".