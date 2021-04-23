https://ria.ru/20210423/vystavka-1729692982.html

Запрещенные в РПЦ иконы и гравюры покажут в Москве

Запрещенные в РПЦ иконы и гравюры покажут в Москве

Выставка "Дозволено духовной цензурой" пройдет с 15 мая по 10 августа в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:09

2021-04-23T18:09

2021-04-23T18:09

религия и мировоззрение

государственный литературный музей

сергиев посад

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выставка "Дозволено духовной цензурой" пройдет с 15 мая по 10 августа в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщил РИА Новости куратор выставки, академик РАХ Олег Хромов."Сторона взаимоотношений искусства, церкви и духовной цензуры практически никогда не обсуждалась, поэтому мы взяли такое название, когда готовили эту выставку. На выставке представлены русские духовные гравюры XVII-XIX веков - народные и академические. Изображения духовного содержания, которые существовали, всегда находились в поле зрения Церкви. Периодически возникали даже ереси, когда изображение было сделано в неподобающем виде, не в соответствии с учением Церкви, не в соответствие с изображением, описанном в Священном писании, и это вызывало некие споры, которые были связаны именно с почитанием икон и различных священных изображений", - рассказал Хромов.Он отметил, что духовная гравюра, так же как икона, в 17 веке воспринималась как священное изображение."Но если икона - это произведение, которое пишется в единственном экземпляре, то гравюра - произведение тиражное, поэтому надзор за ними в какой-то степени осуществлялся. Если изображение не противоречило Священному писанию, то оно в оригинальном виде выпускалось долгие годы", - сказал Хромов.На выставке представлены известные шедевры русской гравюры и малоизвестные произведения. Большинство экспонатов демонстрируются впервые. Среди них – гравюры, исполненные в монастырских мастерских, неизвестные работы русских академиков и народных мастеров.В экспозицию вошли гравюры из собраний Государственного исторического музея, Государственного литературного музея, Музея московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет" (г. Сергиев Посад). Выставка продлится с 15 мая по 10 августа.

https://ria.ru/20200628/1573539560.html

https://ria.ru/20200711/1574182672.html

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный литературный музей, сергиев посад