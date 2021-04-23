https://ria.ru/20210423/vystavka-1729332016.html

В Петербурге открылась выставка слонов и китов Стефано Бомбардьери

В Петербурге открылась выставка слонов и китов Стефано Бомбардьери

В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге открылась выставка монументальных скульптур участника Венецианской биеннале Стефано Бомбардьери, сообщили в РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:05

2021-04-23T12:05

2021-04-23T12:05

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге открылась выставка монументальных скульптур участника Венецианской биеннале Стефано Бомбардьери, сообщили в пресс-службе музея. Это первая в России экспозиция работ известного итальянского художника. "Мальчик и слон" объединяет пятнадцать скульптур, размеры которых варьируются от тридцати сантиметров до пяти метров. Это работы, балансирующие между гиперреализмом и сюрреализмом. Киты и носороги, крокодилы и слоны созданы из современных пластических материалов, таких как стеклопластик. Кажется, что звери-гиганты, подвешенные на тросах, утомленные от долгого путешествия, раздавленные горами багажа, изолированные и неуклюжие, попали в капкан современной культуры.По ее словам, когда мы видим что-то, что по размеру превосходит нас самих, мы словно становимся меньше, смотрим на мир глазами ребенка. "Искусство Стефано Бомбардьери — это своеобразная терапия, профилактика истощения воображения. Художник напоминает нам о том, как важно верить в то, что все возможно, ведь сила фантазии огромна". Стефано Бомбардьери — итальянский скульптор и художник, на счету которого участие более чем в пятнадцати выставках, включая 52-ю и 54-ю Венецианскую биеннале. Выставка в "Эрарте" продлится до 22 августа.

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

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куда сходить , стиль жизни, новости культуры, выставки, италия, санкт-петербург, живопись