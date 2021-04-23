Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/vystavka-1729332016.html
В Петербурге открылась выставка слонов и китов Стефано Бомбардьери
В Петербурге открылась выставка слонов и китов Стефано Бомбардьери
В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге открылась выставка монументальных скульптур участника Венецианской биеннале Стефано Бомбардьери, сообщили в РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:05
2021-04-23T12:05
культура
куда сходить
стиль жизни
новости культуры
выставки
италия
санкт-петербург
живопись
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729326143_0:328:2049:1480_1920x0_80_0_0_e52b413d5e99475b4a66f9a9393308f5.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге открылась выставка монументальных скульптур участника Венецианской биеннале Стефано Бомбардьери, сообщили в пресс-службе музея. Это первая в России экспозиция работ известного итальянского художника. "Мальчик и слон" объединяет пятнадцать скульптур, размеры которых варьируются от тридцати сантиметров до пяти метров. Это работы, балансирующие между гиперреализмом и сюрреализмом. Киты и носороги, крокодилы и слоны созданы из современных пластических материалов, таких как стеклопластик. Кажется, что звери-гиганты, подвешенные на тросах, утомленные от долгого путешествия, раздавленные горами багажа, изолированные и неуклюжие, попали в капкан современной культуры.По ее словам, когда мы видим что-то, что по размеру превосходит нас самих, мы словно становимся меньше, смотрим на мир глазами ребенка. "Искусство Стефано Бомбардьери — это своеобразная терапия, профилактика истощения воображения. Художник напоминает нам о том, как важно верить в то, что все возможно, ведь сила фантазии огромна". Стефано Бомбардьери — итальянский скульптор и художник, на счету которого участие более чем в пятнадцати выставках, включая 52-ю и 54-ю Венецианскую биеннале. Выставка в "Эрарте" продлится до 22 августа.
https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html
италия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729326143_0:136:2049:1672_1920x0_80_0_0_2ea8a6c655f4bd05f8d7629a94010c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда сходить , стиль жизни, новости культуры, выставки, италия, санкт-петербург, живопись

В Петербурге открылась выставка слонов и китов Стефано Бомбардьери

12:05 23.04.2021
 
© предоставлено пресс-службой музеяСтефано Бомбардьери. Элайджа и небольшой слон. Выставка в музее Эрарта в Петербурге
Стефано Бомбардьери. Элайджа и небольшой слон. Выставка в музее Эрарта в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© предоставлено пресс-службой музея
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге открылась выставка монументальных скульптур участника Венецианской биеннале Стефано Бомбардьери, сообщили в пресс-службе музея.
© предоставлено пресс-службой музеяСтефано Бомбардьери. Путь слона, 2009. Выставка в музее Эрарта в Петербурге
Стефано Бомбардьери. Путь слона, 2009. Выставка в музее Эрарта в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© предоставлено пресс-службой музея
Стефано Бомбардьери. Путь слона, 2009. Выставка в музее Эрарта в Петербурге
Это первая в России экспозиция работ известного итальянского художника. "Мальчик и слон" объединяет пятнадцать скульптур, размеры которых варьируются от тридцати сантиметров до пяти метров. Это работы, балансирующие между гиперреализмом и сюрреализмом. Киты и носороги, крокодилы и слоны созданы из современных пластических материалов, таких как стеклопластик.
Кажется, что звери-гиганты, подвешенные на тросах, утомленные от долгого путешествия, раздавленные горами багажа, изолированные и неуклюжие, попали в капкан современной культуры.

“Создавая образы беззащитных, одиноких исполинов, художник ставит ряд острых вопросов. В частности, его волнует, в чем заключается природа времени и его восприятия? Можем ли мы преодолеть боль? Он обращается к зрителю на универсальном, доступном и понятном каждому языке”, — говорит директор по внешним связям музея Эрарта Екатерина Атоян-Милюкова.

По ее словам, когда мы видим что-то, что по размеру превосходит нас самих, мы словно становимся меньше, смотрим на мир глазами ребенка. "Искусство Стефано Бомбардьери — это своеобразная терапия, профилактика истощения воображения. Художник напоминает нам о том, как важно верить в то, что все возможно, ведь сила фантазии огромна".
Стефано Бомбардьери — итальянский скульптор и художник, на счету которого участие более чем в пятнадцати выставках, включая 52-ю и 54-ю Венецианскую биеннале. Выставка в "Эрарте" продлится до 22 августа.
Знаменитый автопортрет Дюрера (цифровая копия) на выставке Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:00Культура
Уорхол эпохи Возрождения: как Альбрехт Дюрер изобрел комиксы
 
Культуракуда сходитьСтиль жизниНовости культурыВыставкиИталияСанкт-ПетербургЖивопись
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19
12:20Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния