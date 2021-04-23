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В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября
В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:38
2021-04-23T12:05
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Финансирование предлагается осуществлять из федерального бюджета. Также оговаривается, что на помощь смогут рассчитывать не только родители, но и опекуны с попечителями.Ранее правительство не поддержало этот проект, отметив, что в нем нет "конкретизации условий получения выплаты". Однако Владимир Путин 21 апреля при оглашении послания к Федеральному собранию анонсировал выделение семьям со школьниками десяти тысяч рублей перед 1 сентября. Правда, речь шла о единовременной мере.Кроме того, президент предложил назначить ежемесячные 5650 рублей детям от восьми до 16 лет из неполных нуждающихся семей, ежемесячные 6350 рублей — нуждающимся беременным женщинам, а также оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка.Нуждающимися считаются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека.
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владимир путин, россия, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября

09:38 23.04.2021 (обновлено: 12:05 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство", — сказано в пояснительной записке.

Финансирование предлагается осуществлять из федерального бюджета. Также оговаривается, что на помощь смогут рассчитывать не только родители, но и опекуны с попечителями.
Ранее правительство не поддержало этот проект, отметив, что в нем нет "конкретизации условий получения выплаты". Однако Владимир Путин 21 апреля при оглашении послания к Федеральному собранию анонсировал выделение семьям со школьниками десяти тысяч рублей перед 1 сентября. Правда, речь шла о единовременной мере.
Кроме того, президент предложил назначить ежемесячные 5650 рублей детям от восьми до 16 лет из неполных нуждающихся семей, ежемесячные 6350 рублей — нуждающимся беременным женщинам, а также оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка.
Нуждающимися считаются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека.
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