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В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября

В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T09:38

2021-04-23T09:38

2021-04-23T12:05

владимир путин

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лдпр

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Финансирование предлагается осуществлять из федерального бюджета. Также оговаривается, что на помощь смогут рассчитывать не только родители, но и опекуны с попечителями.Ранее правительство не поддержало этот проект, отметив, что в нем нет "конкретизации условий получения выплаты". Однако Владимир Путин 21 апреля при оглашении послания к Федеральному собранию анонсировал выделение семьям со школьниками десяти тысяч рублей перед 1 сентября. Правда, речь шла о единовременной мере.Кроме того, президент предложил назначить ежемесячные 5650 рублей детям от восьми до 16 лет из неполных нуждающихся семей, ежемесячные 6350 рублей — нуждающимся беременным женщинам, а также оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка.Нуждающимися считаются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека.

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

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владимир путин, россия, лдпр, госдума рф, общество