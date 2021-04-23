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В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:37
2021-04-23T12:41
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Лукашенко в четверг продолжались около четырех часов, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику."Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чем завершились переговоры Путина и Лукашенко и до чего им "удалось договориться"."Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно."Нет", - ответил Песков на вопрос, поднималась ли тема военной базы РФ в Белоруссии.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

12:37 23.04.2021 (обновлено: 12:41 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Лукашенко в четверг продолжались около четырех часов, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.
"Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чем завершились переговоры Путина и Лукашенко и до чего им "удалось договориться".
"Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, поднималась ли тема военной базы РФ в Белоруссии.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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