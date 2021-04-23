https://ria.ru/20210423/vstrecha-1729608960.html

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:37

2021-04-23T12:37

2021-04-23T12:41

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Лукашенко в четверг продолжались около четырех часов, лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику."Достаточно длительные были переговоры, рабочий "проговор" тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чем завершились переговоры Путина и Лукашенко и до чего им "удалось договориться"."Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно."Нет", - ответил Песков на вопрос, поднималась ли тема военной базы РФ в Белоруссии.

https://ria.ru/20210423/lukashenko-1729609312.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире