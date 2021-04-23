https://ria.ru/20210423/vspyshki-1729580443.html

На Солнце произошла новая череда вспышек

На Солнце произошла новая череда вспышек

Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд, индекс активности подняли до оранжевого уровня, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:11

2021-04-23T10:11

2021-04-23T12:03

земля

солнце

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд, индекс активности подняли до оранжевого уровня, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.Так, накануне специалисты зафиксировали 11 вспышек класса С и выше, а сегодня уже произошли три — в 4:32, 5:37 и 8:09 мск. Кроме того, на 25 апреля с вероятностью 40 процентов прогнозируется слабая магнитная буря.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

https://ria.ru/20210422/vspyshka-1729436018.html

https://ria.ru/20210219/solntse-1598182967.html

земля

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земля, солнце, космос - риа наука, российская академия наук