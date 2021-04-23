https://ria.ru/20210423/vspyshki-1729580443.html
На Солнце произошла новая череда вспышек
На Солнце произошла новая череда вспышек
Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд, индекс активности подняли до оранжевого уровня, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:11
2021-04-23T10:11
2021-04-23T12:03
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд, индекс активности подняли до оранжевого уровня, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.Так, накануне специалисты зафиксировали 11 вспышек класса С и выше, а сегодня уже произошли три — в 4:32, 5:37 и 8:09 мск. Кроме того, на 25 апреля с вероятностью 40 процентов прогнозируется слабая магнитная буря.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.
https://ria.ru/20210422/vspyshka-1729436018.html
https://ria.ru/20210219/solntse-1598182967.html
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