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В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра
В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра
Десять деревьев рухнули в разных районах Москвы в пятницу под натиском сильного ветра, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:28
2021-04-23T16:28
2021-04-23T16:28
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Десять деревьев рухнули в разных районах Москвы в пятницу под натиском сильного ветра, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По состоянию на 16.10 мск в разных районах столицы зарегистрировано падение 10 деревьев, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, одно дерево рухнуло на машину во дворе жилого дома №19 на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы. "Поврежден легковой автомобиль Nissan", - добавил собеседник агентства.
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Десять деревьев рухнули в разных районах Москвы в пятницу под натиском сильного ветра, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 16.10 мск в разных районах столицы зарегистрировано падение 10 деревьев, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одно дерево рухнуло на машину во дворе жилого дома №19 на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы
. "Поврежден легковой автомобиль Nissan", - добавил собеседник агентства.