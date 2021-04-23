https://ria.ru/20210423/veter-1729669535.html

В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра

В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра

Десять деревьев рухнули в разных районах Москвы в пятницу под натиском сильного ветра, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:28

2021-04-23T16:28

2021-04-23T16:28

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Десять деревьев рухнули в разных районах Москвы в пятницу под натиском сильного ветра, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По состоянию на 16.10 мск в разных районах столицы зарегистрировано падение 10 деревьев, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, одно дерево рухнуло на машину во дворе жилого дома №19 на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы. "Поврежден легковой автомобиль Nissan", - добавил собеседник агентства.

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия