ЕМА проверит все вакцины, включая "Спутник V", на риск развития тромбозов
17:48 23.04.2021 (обновлено: 17:50 23.04.2021)
© РИА Новости / Мартин Бертран / Перейти в фотобанкЗдание Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор ЕМА пока не определил механизм развития тромбозов после прививки аденовирусными вакцинами (AstraZeneca, Jonhson&Jonhson), поэтому будет тщательно проверять новые вакцины, созданные по аналогичной технологии, включая "Спутник V", на риск развития таких осложнений, сообщил на пресс-конференции глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.
"Мы пока не знаем механизм развития тромбозов после вакцинации. Сейчас мы проводим ряд исследований, которые должны позволить установить такой механизм, который провоцирует эти эффекты. Тот факт, что AstraZeneca и Jonhson&Jonhson - аденовирусные вакцины, конечно, может привести к тому, что будет очень важно проверять внимательно вакцины, использующие ту же технологию, - могут ли они также представлять риск подобных инцидентов. Мы будем это подробно обсуждать со всеми производителями вакцин, которые захотят авторизоваться в ЕС", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос, будет ли регулятор более тщательно оценивать российскую вакцину "Спутник V" на предмет риска развития тромбозов.