https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729688577.html

ЕМА проверит все вакцины, включая "Спутник V", на риск развития тромбозов

ЕМА проверит все вакцины, включая "Спутник V", на риск развития тромбозов

Европейский лекарственный регулятор ЕМА пока не определил механизм развития тромбозов после прививки аденовирусными вакцинами (AstraZeneca, Jonhson&Jonhson),... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:48

2021-04-23T17:48

2021-04-23T17:50

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astrazeneca

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор ЕМА пока не определил механизм развития тромбозов после прививки аденовирусными вакцинами (AstraZeneca, Jonhson&Jonhson), поэтому будет тщательно проверять новые вакцины, созданные по аналогичной технологии, включая "Спутник V", на риск развития таких осложнений, сообщил на пресс-конференции глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери."Мы пока не знаем механизм развития тромбозов после вакцинации. Сейчас мы проводим ряд исследований, которые должны позволить установить такой механизм, который провоцирует эти эффекты. Тот факт, что AstraZeneca и Jonhson&Jonhson - аденовирусные вакцины, конечно, может привести к тому, что будет очень важно проверять внимательно вакцины, использующие ту же технологию, - могут ли они также представлять риск подобных инцидентов. Мы будем это подробно обсуждать со всеми производителями вакцин, которые захотят авторизоваться в ЕС", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос, будет ли регулятор более тщательно оценивать российскую вакцину "Спутник V" на предмет риска развития тромбозов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, astrazeneca , общество