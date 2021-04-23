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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729705289.html
В ЕК назвали вакцину от AstraZeneca эффективной
В ЕК назвали вакцину от AstraZeneca эффективной
Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риски очень редких побочных действий, это эффективный препарат, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:11
2021-04-23T19:11
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
astrazeneca
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риски очень редких побочных действий, это эффективный препарат, говорится в заявлении еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес по оценке Европейским медицинским агентством (ЕМА) этой прививки."Совершенно очевидно: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных действий. Вакцина AstraZeneca является важной частью нашего портфеля вакцин. Это эффективная вакцина, защищающая от тяжелого заболевания и смерти в ЕС и во всем мире", - считает еврокомиссар.По официальному запросу ЕК Европейское агентство по лекарственным средствам изучало дополнительные данные по вакцине AstraZeneca, чтобы дать более точное научное заключение о безопасности этого препарата в контексте преимуществ для различных возрастных групп и уровней заражения, напомнила Кириакидес.В EMA в пятницу вновь заявили, что преимущества этой вакцины превышают риски. В целом, данные, проанализированные агентством, показывают, что польза от вакцинации выше у более возрастных пациентов. Кроме того, агентство сообщило, что рекомендует продолжать вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca в течение 4-12 недель после первой прививки.Кириакидес считает, что эта оценка от ЕМА поможет властям стран ЕС в принятии решений о том, как лучше всего использовать эту вакцину.
https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728673310.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, стелла кириакидес, astrazeneca , еврокомиссия, в мире

В ЕК назвали вакцину от AstraZeneca эффективной

19:11 23.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риски очень редких побочных действий, это эффективный препарат, говорится в заявлении еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес по оценке Европейским медицинским агентством (ЕМА) этой прививки.
"Совершенно очевидно: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных действий. Вакцина AstraZeneca является важной частью нашего портфеля вакцин. Это эффективная вакцина, защищающая от тяжелого заболевания и смерти в ЕС и во всем мире", - считает еврокомиссар.
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По официальному запросу ЕК Европейское агентство по лекарственным средствам изучало дополнительные данные по вакцине AstraZeneca, чтобы дать более точное научное заключение о безопасности этого препарата в контексте преимуществ для различных возрастных групп и уровней заражения, напомнила Кириакидес.
В EMA в пятницу вновь заявили, что преимущества этой вакцины превышают риски. В целом, данные, проанализированные агентством, показывают, что польза от вакцинации выше у более возрастных пациентов. Кроме того, агентство сообщило, что рекомендует продолжать вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca в течение 4-12 недель после первой прививки.
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Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесAstraZenecaЕврокомиссияВ мире
 
 
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