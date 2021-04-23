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Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Почти 28 миллионов комплектов доз вакцины произведено в России, 15 миллионов введено в гражданский оборот, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:07
2021-04-23T13:07
2021-04-23T13:27
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 28 миллионов комплектов доз вакцины произведено в России, 15 миллионов введено в гражданский оборот, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Накопленным итогом за весь период произведено 27,9 миллиона комплектов доз вакцины, 15 миллионов уже введено в гражданский оборот. Разница - это та вакцина, которая находится на контроле качества. Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования", - заявила Голикова на совещании у президента.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
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