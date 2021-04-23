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Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Почти 28 миллионов комплектов доз вакцины произведено в России, 15 миллионов введено в гражданский оборот, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:07
2021-04-23T13:27
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 28 миллионов комплектов доз вакцины произведено в России, 15 миллионов введено в гражданский оборот, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Накопленным итогом за весь период произведено 27,9 миллиона комплектов доз вакцины, 15 миллионов уже введено в гражданский оборот. Разница - это та вакцина, которая находится на контроле качества. Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования", - заявила Голикова на совещании у президента.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
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здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса

13:07 23.04.2021 (обновлено: 13:27 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 28 миллионов комплектов доз вакцины произведено в России, 15 миллионов введено в гражданский оборот, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Накопленным итогом за весь период произведено 27,9 миллиона комплектов доз вакцины, 15 миллионов уже введено в гражданский оборот. Разница - это та вакцина, которая находится на контроле качества. Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования", - заявила Голикова на совещании у президента.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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