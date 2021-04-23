https://ria.ru/20210423/ukraina-1729717832.html

Украина выступила против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Украина выступила против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Киев готов к переговорам по Донбассу с участием России, Франции и Германии, но не с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:31

2021-04-23T21:31

2021-04-23T23:17

алексей арестович

владимир путин

дмитрий козак

берлин (город)

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донецкая народная республика

украина

в мире

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Киев готов к переговорам по Донбассу с участием России, Франции и Германии, но не с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович изданию "Страна.ua".Предложение Москвы, адресованное Парижу и Берлину, провести встречу в Донбассе с представителями Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить перемирие, содержится в опубликованном некоторыми СМИ письме замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака, который подтвердил его подлинность.Как заявил Арестович, комментируя эту инициативу, представители нормандского формата — это Украина, Россия, Франция и Германия, а непризнанные республики не могут участвовать ни в минском, ни в нормандском форматах."А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. Словесно это сильный удар по Минским соглашениям. Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за "ЛДНР" в Нормандском формате? Украинская сторона не согласна на такие условия", — добавил представитель Киева.В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев расценивает предложение России как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

берлин (город)

россия

донецкая народная республика

украина

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алексей арестович , владимир путин, дмитрий козак, берлин (город), россия, донецкая народная республика, украина, в мире