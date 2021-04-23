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Украина устроила истерику ради вступления в НАТО, считает Захарова
Украина устроила истерику ради вступления в НАТО, считает Захарова
Вступление Украины в НАТО не принесет ей стабильности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:54
2021-04-23T17:54
россия
мария захарова
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не принесет ей стабильности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД РФ отметила, что в Конституции Украины записано, в качестве программы, вступление в НАТО."Это было сделано в конце срока работы, пребывания на посту президента Порошенко. Он это вписал в соответствующие программные документы Украины. Теперь Украина должна, по своим доктринальным документам, вступить в НАТО. Сейчас, скоро предстоит саммит НАТО. Для того чтобы показать, в очередной раз, сделать из себя жертву, придумать, что кто-то на нее наступает, кто-то нападает на Украину, и чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику", - сказала Захарова в интервью RT на немецком.Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ездил и встречался с мировыми лидерами, жаловался на Россию. "Но мало того, ему помогали, конечно, в этом и западные средства массовой информации, которые говорили о том, что вот-вот Россия нападает. Танки российские, оказывается, уже на территории якобы Украины. Потом это оказалось фейком. В частности, телеканал CNN вмонтировал кадры, которые выдал за кадры российских танков на украинской территории. Это оказались украинские танки, на украинской железной дороге. Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ – нет", - заявила представитель МИД.Она пояснила, что "ни ядерным оружием, ни вступлением в НАТО нельзя объединить собственный народ". "Народ разобщен на Украине. Народ ненавидит друг друга, к сожалению, на протяжении многих лет. И делает это не потому, что украинцы агрессивный народ. А потому что их политический истеблишмент, их политики, их люди, которые дорвались до власти, разъединяют народ. Народ разобщен. На востоке Украины люди воюют друг с другом. Это настоящая гражданская война. Еще 10 лет назад это люди, которые объединены были единой семьей, единой страной. Так или иначе, единым мультикультурным пространством. Но вот эти самые политики, которые сейчас тянут страну, то в НАТО, то заявляют относительно ядерного оружия, то говорят об агрессии якобы России, рассорили свой народ", - пояснила Захарова.По ее мнению, Украине необходимо собраться, найти в себе силы и волю. "Ну, может быть, еще раз сказать слово "слава Украине", как они любят. Выполнить Минские договоренности. Затем приступить к главному – к собиранию собственного народа, объединению. Только не насильственным, не запугиванием ядерным оружием, или с какими-то зачистками территории, или переселением, или тем, что люди, которые не поддерживают героев так называемых новых Украины, Бандеру и Шухевича, будут высланы с этой территории. А настоящее объединение людей. Поиск той идеи, которая сможет сплотить страну. Ну, и, конечно, это, безусловно, борьба с национализмом и с националистической идеологией. Не отказ уже от нее. Там уже надо не отказываться, там нужно бороться с националистической идеологией", - заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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россия, мария захарова, нато, владимир зеленский, украина, в мире

Украина устроила истерику ради вступления в НАТО, считает Захарова

17:54 23.04.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не принесет ей стабильности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что в Конституции Украины записано, в качестве программы, вступление в НАТО.
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19 апреля, 04:13
Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
"Это было сделано в конце срока работы, пребывания на посту президента Порошенко. Он это вписал в соответствующие программные документы Украины. Теперь Украина должна, по своим доктринальным документам, вступить в НАТО. Сейчас, скоро предстоит саммит НАТО. Для того чтобы показать, в очередной раз, сделать из себя жертву, придумать, что кто-то на нее наступает, кто-то нападает на Украину, и чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику", - сказала Захарова в интервью RT на немецком.
Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ездил и встречался с мировыми лидерами, жаловался на Россию. "Но мало того, ему помогали, конечно, в этом и западные средства массовой информации, которые говорили о том, что вот-вот Россия нападает. Танки российские, оказывается, уже на территории якобы Украины. Потом это оказалось фейком. В частности, телеканал CNN вмонтировал кадры, которые выдал за кадры российских танков на украинской территории. Это оказались украинские танки, на украинской железной дороге. Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ – нет", - заявила представитель МИД.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 08:00
Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
Она пояснила, что "ни ядерным оружием, ни вступлением в НАТО нельзя объединить собственный народ". "Народ разобщен на Украине. Народ ненавидит друг друга, к сожалению, на протяжении многих лет. И делает это не потому, что украинцы агрессивный народ. А потому что их политический истеблишмент, их политики, их люди, которые дорвались до власти, разъединяют народ. Народ разобщен. На востоке Украины люди воюют друг с другом. Это настоящая гражданская война. Еще 10 лет назад это люди, которые объединены были единой семьей, единой страной. Так или иначе, единым мультикультурным пространством. Но вот эти самые политики, которые сейчас тянут страну, то в НАТО, то заявляют относительно ядерного оружия, то говорят об агрессии якобы России, рассорили свой народ", - пояснила Захарова.
По ее мнению, Украине необходимо собраться, найти в себе силы и волю. "Ну, может быть, еще раз сказать слово "слава Украине", как они любят. Выполнить Минские договоренности. Затем приступить к главному – к собиранию собственного народа, объединению. Только не насильственным, не запугиванием ядерным оружием, или с какими-то зачистками территории, или переселением, или тем, что люди, которые не поддерживают героев так называемых новых Украины, Бандеру и Шухевича, будут высланы с этой территории. А настоящее объединение людей. Поиск той идеи, которая сможет сплотить страну. Ну, и, конечно, это, безусловно, борьба с национализмом и с националистической идеологией. Не отказ уже от нее. Там уже надо не отказываться, там нужно бороться с националистической идеологией", - заключила представитель МИД.
 
РоссияМария ЗахароваНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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