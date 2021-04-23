Омбудсмен Украины призвал лишать мандатов за нарушение закона о госязыке
17:09 23.04.2021 (обновлено: 17:20 23.04.2021)
КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что будет требовать лишить мандатов тех депутатов, которые систематически нарушают закон о государственном языке.
По данным пресс-службы уполномоченного по защите государственного языка на Украине, в среду на заседании сессии Харьковского городского совета было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома мэрии.
"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство… В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - приводит слова Креминя Facebook пресс-службы уполномоченного.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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