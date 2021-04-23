https://ria.ru/20210423/ukraina-1729680083.html

Омбудсмен Украины призвал лишать мандатов за нарушение закона о госязыке

Омбудсмен Украины призвал лишать мандатов за нарушение закона о госязыке

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что будет требовать лишить мандатов тех депутатов, которые систематически нарушают закон о государственном... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:09

2021-04-23T17:09

2021-04-23T17:20

харьковский городской совет

украина

в мире

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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что будет требовать лишить мандатов тех депутатов, которые систематически нарушают закон о государственном языке.По данным пресс-службы уполномоченного по защите государственного языка на Украине, в среду на заседании сессии Харьковского городского совета было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома мэрии."Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство… В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - приводит слова Креминя Facebook пресс-службы уполномоченного.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210304/yazyk-1599847627.html

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харьковский городской совет, украина, в мире