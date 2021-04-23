https://ria.ru/20210423/ukraina-1729670662.html

В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии

В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии

Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения, а не о разработке ядерного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:32

2021-04-23T16:32

2021-04-23T16:32

россия

андрей мельник

мария захарова

нато

германия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения, а не о разработке ядерного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Что касается ядерного оружия, я даже не хочу серьезно это комментировать. Потому что тогда мы, действительно, с вами должны углубиться и в историю вопроса, и в международное право. Я хочу ответить очень просто. Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина – это то, что нужно народу Украины", - сказала Захарова в интервью RT на немецком.

https://ria.ru/20210415/status-1728435666.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей мельник, мария захарова, нато, германия, украина, в мире