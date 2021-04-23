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В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии
В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии
Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения, а не о разработке ядерного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:32
2021-04-23T16:32
россия
андрей мельник
мария захарова
нато
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения, а не о разработке ядерного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Что касается ядерного оружия, я даже не хочу серьезно это комментировать. Потому что тогда мы, действительно, с вами должны углубиться и в историю вопроса, и в международное право. Я хочу ответить очень просто. Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина – это то, что нужно народу Украины", - сказала Захарова в интервью RT на немецком.
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россия, андрей мельник, мария захарова, нато, германия, украина, в мире

В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии

16:32 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения, а не о разработке ядерного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
"Что касается ядерного оружия, я даже не хочу серьезно это комментировать. Потому что тогда мы, действительно, с вами должны углубиться и в историю вопроса, и в международное право. Я хочу ответить очень просто. Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина – это то, что нужно народу Украины", - сказала Захарова в интервью RT на немецком.
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РоссияАндрей МельникМария ЗахароваНАТОГерманияУкраинаВ мире
 
 
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