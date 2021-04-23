https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией

В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией

Полноценный диалог на высоком уровне Евросоюза с Россией будет возможен только в том случае, если в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:36

2021-04-23T08:36

2021-04-23T08:36

россия

жозеп боррель

донецкая народная республика

евросоюз

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728788583_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_f32afa6d36ee058a0395741778e0f77a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Полноценный диалог на высоком уровне Евросоюза с Россией будет возможен только в том случае, если в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Стано добавил, что Россия, со своей стороны, "постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом".Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб" против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/mid-1729512956.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html

россия

донецкая народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, донецкая народная республика, евросоюз, москва, в мире