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В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией
В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог на высоком уровне Евросоюза с Россией будет возможен только в том случае, если в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:36
2021-04-23T08:36
россия
жозеп боррель
донецкая народная республика
евросоюз
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Полноценный диалог на высоком уровне Евросоюза с Россией будет возможен только в том случае, если в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Стано добавил, что Россия, со своей стороны, "постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом".Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб" против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/mid-1729512956.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html
россия
донецкая народная республика
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россия, жозеп боррель, донецкая народная республика, евросоюз, москва, в мире

В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией

08:36 23.04.2021
 
© AFP 2021 / John ThysФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AFP 2021 / John Thys
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Полноценный диалог на высоком уровне Евросоюза с Россией будет возможен только в том случае, если в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России", - сказал собеседник агентства. Он отвечал на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "подрывной деятельности" России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, "постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб" против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 17:56
МИД предупредил об ответе на возможную высылку дипломатов из ЕС
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:13
Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины
Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
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