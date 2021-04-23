Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html
Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины
Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последних действиях администрации США, заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:13
2021-04-23T08:13
джон кирби
черное море
босфор
дмитрий медведев
министерство обороны сша
владимир путин
сша
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600101326_0:110:2972:1783_1920x0_80_0_0_7b5fb38806f6bd3340ba2b12db4b4e93.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последних действиях администрации США, заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины, новых антироссийских санкциях, переброске военной техники в наш регион, назвав все это обострением ситуации."Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России - ред.). И тут же началась жесткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины, милитаристские заявления руководства США, переброску военной техники в наш регион. Проще говоря - обострение ситуации", - говорится в статье Медведева для РИА Новости.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Кроме того, Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html
https://ria.ru/20210418/polety-1728839420.html
черное море
босфор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600101326_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_8b350e6b0657b8d694bc890410995500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон кирби, черное море, босфор, дмитрий медведев, министерство обороны сша, владимир путин, сша, в мире, политика

Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины

08:13 23.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последних действиях администрации США, заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины, новых антироссийских санкциях, переброске военной техники в наш регион, назвав все это обострением ситуации.
"Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России - ред.). И тут же началась жесткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины, милитаристские заявления руководства США, переброску военной техники в наш регион. Проще говоря - обострение ситуации", - говорится в статье Медведева для РИА Новости.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 09:55
Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Кроме того, Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 19:19
В Киеве сообщили о призыве США осторожно пролетать над Украиной и Россией
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>
 
Джон КирбиЧерное мореБосфорДмитрий МедведевМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСШАВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Лента новостейМолния