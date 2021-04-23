https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html

Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины

Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последних действиях администрации США, заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:13

2021-04-23T08:13

2021-04-23T08:13

джон кирби

черное море

босфор

дмитрий медведев

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сша

в мире

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последних действиях администрации США, заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины, новых антироссийских санкциях, переброске военной техники в наш регион, назвав все это обострением ситуации."Призыв к диалогу мы услышали во время телефонного разговора двух президентов (США и России - ред.). И тут же началась жесткая риторика, введены новые антироссийские санкции, высылаются дипломаты, подписан указ о российской угрозе. Сюда же необходимо отнести искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины, милитаристские заявления руководства США, переброску военной техники в наш регион. Проще говоря - обострение ситуации", - говорится в статье Медведева для РИА Новости.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Кроме того, Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html

https://ria.ru/20210418/polety-1728839420.html

черное море

босфор

сша

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джон кирби, черное море, босфор, дмитрий медведев, министерство обороны сша, владимир путин, сша, в мире, политика