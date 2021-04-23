https://ria.ru/20210423/ukaz-1729717086.html
Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств
Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств
Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:19
2021-04-23T21:19
2021-04-23T23:55
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".Соответствующий указ подписал Владимир Путин.Отмечается, что такое решение принято "в целях защиты интересов и безопасности" России.Подчеркивается, что при необходимости может быть введен полный запрет. Составить список недружественных стран, а также установить количество физлиц, которых можно нанять на работу, поручено правительству.Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты, а кабмин проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.Действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в дипучреждениях.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ не касается трудоустройства в бизнес-структуры.О том, что Москва введет ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями, на минувшей неделе сообщил МИД в рамках ответа на очередные санкции США.Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.
https://ria.ru/20210423/vysylka-1729688255.html
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владимир путин, россия, политика
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия
ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
Соответствующий указ
подписал Владимир Путин
.
Отмечается, что такое решение принято "в целях защиты интересов и безопасности" России.
"Ограничить <...> заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц <...> трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников <...> и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения <...> с физическими лицами, находящимися на территории России", — говорится в документе.
Подчеркивается, что при необходимости может быть введен полный запрет.
Составить список недружественных стран, а также установить количество физлиц, которых можно нанять на работу, поручено правительству.
Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты, а кабмин проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.
Действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в дипучреждениях.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ не касается трудоустройства в бизнес-структуры.
О том, что Москва введет ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями, на минувшей неделе сообщил МИД в рамках ответа на очередные санкции США.
Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.