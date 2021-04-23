https://ria.ru/20210423/ukaz-1729717086.html

Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств

Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств

Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:19

2021-04-23T21:19

2021-04-23T23:55

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".Соответствующий указ подписал Владимир Путин.Отмечается, что такое решение принято "в целях защиты интересов и безопасности" России.Подчеркивается, что при необходимости может быть введен полный запрет. Составить список недружественных стран, а также установить количество физлиц, которых можно нанять на работу, поручено правительству.Ранее заключенные трудовые договоры, превышающие квоту, должны быть расторгнуты, а кабмин проследит за соблюдением прав граждан при их прекращении.Действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в дипучреждениях.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ не касается трудоустройства в бизнес-структуры.О том, что Москва введет ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями, на минувшей неделе сообщил МИД в рамках ответа на очередные санкции США.Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.

https://ria.ru/20210423/vysylka-1729688255.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210416/ssha-1728637869.html

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владимир путин, россия, политика