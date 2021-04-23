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Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны
Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны
Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:09
2021-04-23T19:12
россия
кибербезопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании."Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.
https://ria.ru/20210419/britaniya-1728867401.html
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россия, кибербезопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, москва, сша, безопасность, в мире

Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

19:09 23.04.2021 (обновлено: 19:12 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании.
"Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 06:10
Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"
Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".
Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.
В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.
На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 03:56
СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
 
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