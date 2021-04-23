https://ria.ru/20210423/ugroza-1729705001.html
Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны
Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны
Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:09
2021-04-23T19:09
2021-04-23T19:12
россия
кибербезопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
москва
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/53/1551725300_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bb0ad48dbebdc59ffe2b922ee93d779.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании."Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.
https://ria.ru/20210419/britaniya-1728867401.html
https://ria.ru/20210420/sotsseti-1729025297.html
россия
великобритания
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/53/1551725300_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5f4fac906994bbb3162cb5ab773c5c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кибербезопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, москва, сша, безопасность, в мире