https://ria.ru/20210423/ugroza-1729705001.html

Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:09

2021-04-23T19:09

2021-04-23T19:12

россия

кибербезопасность

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

великобритания

москва

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/53/1551725300_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bb0ad48dbebdc59ffe2b922ee93d779.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании."Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.

https://ria.ru/20210419/britaniya-1728867401.html

https://ria.ru/20210420/sotsseti-1729025297.html

россия

великобритания

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибербезопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания, москва, сша, безопасность, в мире