https://ria.ru/20210423/udmurtiya-1729586083.html

В Удмуртии появится первый в России цифровой ФАП

В Удмуртии появится первый в России цифровой ФАП

Первый в России цифровой фельдшерско-акушерский пункт, экономящий время медика на 40 процентов, появится в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:49

2021-04-23T10:49

2021-04-23T10:49

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

общество

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УФА, 22 апр – РИА Новости. Первый в России цифровой фельдшерско-акушерский пункт, экономящий время медика на 40 процентов, появится в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов."Мы анонсировали открытие первого в России цифрового ФАПа. Там будут внедрены технологии умного дома, системы безопасности и автоматизация процессов оказания медицинской помощи. Пациенты с помощью цифровых решений на мобильном устройстве дистанционно смогут получить консультацию врача и предварительный диагноз", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, первый цифровой ФАП откроют летом в селе Пихтовка Воткинского района.⠀В Удмуртии уже по принципу бережливых технологий по программе Voice2med работает ижевская поликлиника №4."Программа распознает голос врача и вносит данные во время общения с пациентом в электронную карту. Это примерно на 40% сокращает трудозатраты медицинских работников на заполнение документов", - сообщил в соцсети глава региона.Он отметил, что в планах в 2021 году установить такую программу в 347 кабинетах врачей. В 2022 году — в 2,5 тысячах кабинетах.

https://ria.ru/20201209/konkurs-1588506130.html

https://ria.ru/20201207/vyruchka-1588042058.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, общество