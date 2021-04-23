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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210423/udmurtiya-1729586083.html
В Удмуртии появится первый в России цифровой ФАП
В Удмуртии появится первый в России цифровой ФАП
Первый в России цифровой фельдшерско-акушерский пункт, экономящий время медика на 40 процентов, появится в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:49
2021-04-23T10:49
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
общество
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Первый в России цифровой фельдшерско-акушерский пункт, экономящий время медика на 40 процентов, появится в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов."Мы анонсировали открытие первого в России цифрового ФАПа. Там будут внедрены технологии умного дома, системы безопасности и автоматизация процессов оказания медицинской помощи. Пациенты с помощью цифровых решений на мобильном устройстве дистанционно смогут получить консультацию врача и предварительный диагноз", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, первый цифровой ФАП откроют летом в селе Пихтовка Воткинского района.⠀В Удмуртии уже по принципу бережливых технологий по программе Voice2med работает ижевская поликлиника №4."Программа распознает голос врача и вносит данные во время общения с пациентом в электронную карту. Это примерно на 40% сокращает трудозатраты медицинских работников на заполнение документов", - сообщил в соцсети глава региона.Он отметил, что в планах в 2021 году установить такую программу в 347 кабинетах врачей. В 2022 году — в 2,5 тысячах кабинетах.
https://ria.ru/20201209/konkurs-1588506130.html
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, общество

В Удмуртии появится первый в России цифровой ФАП

10:49 23.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Первый в России цифровой фельдшерско-акушерский пункт, экономящий время медика на 40 процентов, появится в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Мы анонсировали открытие первого в России цифрового ФАПа. Там будут внедрены технологии умного дома, системы безопасности и автоматизация процессов оказания медицинской помощи. Пациенты с помощью цифровых решений на мобильном устройстве дистанционно смогут получить консультацию врача и предварительный диагноз", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
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По его словам, первый цифровой ФАП откроют летом в селе Пихтовка Воткинского района.
⠀В Удмуртии уже по принципу бережливых технологий по программе Voice2med работает ижевская поликлиника №4.
"Программа распознает голос врача и вносит данные во время общения с пациентом в электронную карту. Это примерно на 40% сокращает трудозатраты медицинских работников на заполнение документов", - сообщил в соцсети глава региона.
Он отметил, что в планах в 2021 году установить такую программу в 347 кабинетах врачей. В 2022 году — в 2,5 тысячах кабинетах.
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Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинский районОбщество
 
 
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