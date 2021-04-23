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В ЕС обвинили Россию в нарушении международных обязательств из-за учений
В ЕС обвинили Россию в нарушении международных обязательств из-за учений
В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:24
2021-04-23T17:24
россия
южный военный округ
каспийская флотилия
воздушно-десантные войска россии
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя запрос РИА Новости о завершении учений на юге России у границ с Украиной.В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Ранее министр обороны РФ приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы приняли к сведению заявление министра обороны Сергея Шойгу, которое он сделал вчера по предполагаемому отводу сил, а также о дальнейших передвижениях российских сил и военной техники в районе границ с Украиной. Для ЕС важно то, что будет происходить на месте с сегодняшнего дня... Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности", - сказал он.По его словам, ЕС будет внимательно наблюдать за дальнейшими передвижениями сил и техники, которая была сконцентрирована у границ Украины и в Крыму.Министр обороны РФ Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. НАТО, комментируя в четверг РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ в отношении Украины. На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729650900.html
https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729635605.html
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россия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, украина, в мире

В ЕС обвинили Россию в нарушении международных обязательств из-за учений

17:24 23.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя запрос РИА Новости о завершении учений на юге России у границ с Украиной.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Ранее министр обороны РФ приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
15:07
Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск
"Мы приняли к сведению заявление министра обороны Сергея Шойгу, которое он сделал вчера по предполагаемому отводу сил, а также о дальнейших передвижениях российских сил и военной техники в районе границ с Украиной. Для ЕС важно то, что будет происходить на месте с сегодняшнего дня... Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности", - сказал он.
По его словам, ЕС будет внимательно наблюдать за дальнейшими передвижениями сил и техники, которая была сконцентрирована у границ Украины и в Крыму.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
14:18
Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России
Министр обороны РФ Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. НАТО, комментируя в четверг РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.
На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ в отношении Украины. На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
РоссияЮжный военный округКаспийская флотилияВоздушно-десантные войска РоссииУкраинаВ мире
 
 
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