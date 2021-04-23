https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729683618.html
В ЕС обвинили Россию в нарушении международных обязательств из-за учений
В ЕС обвинили Россию в нарушении международных обязательств из-за учений
В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:24
2021-04-23T17:24
2021-04-23T17:24
россия
южный военный округ
каспийская флотилия
воздушно-десантные войска россии
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя запрос РИА Новости о завершении учений на юге России у границ с Украиной.В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Ранее министр обороны РФ приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы приняли к сведению заявление министра обороны Сергея Шойгу, которое он сделал вчера по предполагаемому отводу сил, а также о дальнейших передвижениях российских сил и военной техники в районе границ с Украиной. Для ЕС важно то, что будет происходить на месте с сегодняшнего дня... Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности", - сказал он.По его словам, ЕС будет внимательно наблюдать за дальнейшими передвижениями сил и техники, которая была сконцентрирована у границ Украины и в Крыму.Министр обороны РФ Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. НАТО, комментируя в четверг РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ в отношении Украины. На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, украина, в мире
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости.
В ЕС считают, что крупномасштабные перемещения войск РФ без предварительного уведомления нарушают ее международные обязательства, сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя запрос РИА Новости о завершении учений на юге России
у границ с Украиной
.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Ранее министр обороны РФ приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"Мы приняли к сведению заявление министра обороны Сергея Шойгу, которое он сделал вчера по предполагаемому отводу сил, а также о дальнейших передвижениях российских сил и военной техники в районе границ с Украиной. Для ЕС важно то, что будет происходить на месте с сегодняшнего дня... Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности", - сказал он.
По его словам, ЕС будет внимательно наблюдать за дальнейшими передвижениями сил и техники, которая была сконцентрирована у границ Украины и в Крыму.
Министр обороны РФ Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО
, Черноморского флота, Каспийской флотилии
и соединений ВДВ
. НАТО
, комментируя в четверг РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.
На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ в отношении Украины. На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".