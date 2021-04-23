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Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск
Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск
Москва недоумевает, почему Запад уделяет такое повышенное внимание плановым учениям России на собственной территории: США и Европа преисполнены фантазий по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:07
2021-04-23T15:07
россия
мария захарова
москва
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва недоумевает, почему Запад уделяет такое повышенное внимание плановым учениям России на собственной территории: США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что наши западные партнеры преисполнены фантазий. Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность, жить в мире иллюзий. Вот, у меня такое впечатление, что, как мы говорим, коллективный Запад – он живет в мире иллюзий... Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения – это учения. Каждая страна проводит плановые учения", - сказала Захарова в интервью RT DE.Она отметила, что Россия в этом плане не отличается от других суверенных государств, которые проводят военные учения."Почему такое повышенное внимание уделяется нашим военным учениям? Мне кажется, ответ очевидный: потому что на протяжении многих лет Запад, прежде всего, Вашингтон, ну, и брюссельские структуры, разгоняют волну, придумывая, что Россия является государством-агрессором. Когда на протяжении многих лет рассказывать собственным гражданам и мировой аудитории, через средства массовой информации, публикуя какие-то доклады, отчеты, алармистские давая материалы о том, что Россия вот-вот, сейчас на кого-то нападет, то тогда, конечно, будут пугаться даже учений. Но этого делать не надо. Это учения", - подчеркнула официальный представитель российского МИД,"Это наша страна, это наша земля. ...Вопрос в другом. И почему вас это не волнует, и почему это не волнует западный мир, что на протяжении многих лет навязывается концепция не существующей российской угрозы... Мы никогда не провоцировали какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды. Никогда такого не было. А другие страны это делали", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729635605.html
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россия, мария захарова, москва, сша

Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск

15:07 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва недоумевает, почему Запад уделяет такое повышенное внимание плановым учениям России на собственной территории: США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что наши западные партнеры преисполнены фантазий. Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность, жить в мире иллюзий. Вот, у меня такое впечатление, что, как мы говорим, коллективный Запад – он живет в мире иллюзий... Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения – это учения. Каждая страна проводит плановые учения", - сказала Захарова в интервью RT DE.
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Она отметила, что Россия в этом плане не отличается от других суверенных государств, которые проводят военные учения.
"Почему такое повышенное внимание уделяется нашим военным учениям? Мне кажется, ответ очевидный: потому что на протяжении многих лет Запад, прежде всего, Вашингтон, ну, и брюссельские структуры, разгоняют волну, придумывая, что Россия является государством-агрессором. Когда на протяжении многих лет рассказывать собственным гражданам и мировой аудитории, через средства массовой информации, публикуя какие-то доклады, отчеты, алармистские давая материалы о том, что Россия вот-вот, сейчас на кого-то нападет, то тогда, конечно, будут пугаться даже учений. Но этого делать не надо. Это учения", - подчеркнула официальный представитель российского МИД,
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"Это наша страна, это наша земля. ...Вопрос в другом. И почему вас это не волнует, и почему это не волнует западный мир, что на протяжении многих лет навязывается концепция не существующей российской угрозы... Мы никогда не провоцировали какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды. Никогда такого не было. А другие страны это делали", - сказала Захарова.
 
РоссияМария ЗахароваМоскваСША
 
 
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