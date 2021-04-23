https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729650900.html

Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск

Захарова удивилась вниманию Запада к учениям российских войск

Москва недоумевает, почему Запад уделяет такое повышенное внимание плановым учениям России на собственной территории: США и Европа преисполнены фантазий по... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:07

2021-04-23T15:07

2021-04-23T15:07

россия

мария захарова

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534698_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1ee05ec6c3bdc794ce7c2160b758d140.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва недоумевает, почему Запад уделяет такое повышенное внимание плановым учениям России на собственной территории: США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что наши западные партнеры преисполнены фантазий. Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность, жить в мире иллюзий. Вот, у меня такое впечатление, что, как мы говорим, коллективный Запад – он живет в мире иллюзий... Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения – это учения. Каждая страна проводит плановые учения", - сказала Захарова в интервью RT DE.Она отметила, что Россия в этом плане не отличается от других суверенных государств, которые проводят военные учения."Почему такое повышенное внимание уделяется нашим военным учениям? Мне кажется, ответ очевидный: потому что на протяжении многих лет Запад, прежде всего, Вашингтон, ну, и брюссельские структуры, разгоняют волну, придумывая, что Россия является государством-агрессором. Когда на протяжении многих лет рассказывать собственным гражданам и мировой аудитории, через средства массовой информации, публикуя какие-то доклады, отчеты, алармистские давая материалы о том, что Россия вот-вот, сейчас на кого-то нападет, то тогда, конечно, будут пугаться даже учений. Но этого делать не надо. Это учения", - подчеркнула официальный представитель российского МИД,"Это наша страна, это наша земля. ...Вопрос в другом. И почему вас это не волнует, и почему это не волнует западный мир, что на протяжении многих лет навязывается концепция не существующей российской угрозы... Мы никогда не провоцировали какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды. Никогда такого не было. А другие страны это делали", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729635605.html

https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, москва, сша