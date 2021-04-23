https://ria.ru/20210423/ubiystva-1729564238.html

Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления

Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления

Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине связали с еще двумя преступлениями, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T03:49

2021-04-23T03:49

2021-04-23T10:43

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

холмский район

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине связали с еще двумя преступлениями, сообщила региональная прокуратура.Одно из них — убийство двух человек, которое мужчина, по версии следствия, совершил в 2001 году. Жертвами стали гражданин Китая и женщина, личность которой так и не установили. Второе дело — изнасилование и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней в 2018 году. В прокуратуре пояснили, что о новых эпизодах стало известно в ходе расследования убийства девочки.Восьмилетняя жительница Южно-Сахалинска пропала в начале июля прошлого года. Спустя несколько дней ее тело нашли в лесу у села Ожидаево, примерно в 30 километрах от областного центра. Еще через три дня задержали подозреваемых в убийстве — семейную пару без определенного места жительства. Как выяснило следствие, супруги предложили девочке подвезти ее, но вместо этого отвезли в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, а затем спрятал тело возле реки.Мужчину обвиняют в убийстве, похищении человека, изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит пожизненное заключение. Действия его жены квалифицировали как похищение человека и подстрекательство к изнасилованию и убийству. Дело передали в суд, который будет рассматривать его в закрытом режиме.

https://ria.ru/20210422/ubiystvo-1729539501.html

https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html

южно-сахалинск

сахалинская область

холмский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, холмский район, происшествия