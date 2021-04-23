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Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине связали с еще двумя преступлениями, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:49
2021-04-23T10:43
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
холмский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине связали с еще двумя преступлениями, сообщила региональная прокуратура.Одно из них — убийство двух человек, которое мужчина, по версии следствия, совершил в 2001 году. Жертвами стали гражданин Китая и женщина, личность которой так и не установили. Второе дело — изнасилование и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней в 2018 году. В прокуратуре пояснили, что о новых эпизодах стало известно в ходе расследования убийства девочки.Восьмилетняя жительница Южно-Сахалинска пропала в начале июля прошлого года. Спустя несколько дней ее тело нашли в лесу у села Ожидаево, примерно в 30 километрах от областного центра. Еще через три дня задержали подозреваемых в убийстве — семейную пару без определенного места жительства. Как выяснило следствие, супруги предложили девочке подвезти ее, но вместо этого отвезли в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, а затем спрятал тело возле реки.Мужчину обвиняют в убийстве, похищении человека, изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит пожизненное заключение. Действия его жены квалифицировали как похищение человека и подстрекательство к изнасилованию и убийству. Дело передали в суд, который будет рассматривать его в закрытом режиме.
https://ria.ru/20210422/ubiystvo-1729539501.html
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южно-сахалинск
сахалинская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, холмский район, происшествия

Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления

03:49 23.04.2021 (обновлено: 10:43 23.04.2021)
 
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC0 / Public Domain /
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине связали с еще двумя преступлениями, сообщила региональная прокуратура.
Одно из них — убийство двух человек, которое мужчина, по версии следствия, совершил в 2001 году. Жертвами стали гражданин Китая и женщина, личность которой так и не установили. Второе дело — изнасилование и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней в 2018 году. В прокуратуре пояснили, что о новых эпизодах стало известно в ходе расследования убийства девочки.
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Восьмилетняя жительница Южно-Сахалинска пропала в начале июля прошлого года. Спустя несколько дней ее тело нашли в лесу у села Ожидаево, примерно в 30 километрах от областного центра. Еще через три дня задержали подозреваемых в убийстве — семейную пару без определенного места жительства. Как выяснило следствие, супруги предложили девочке подвезти ее, но вместо этого отвезли в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, а затем спрятал тело возле реки.
Мужчину обвиняют в убийстве, похищении человека, изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит пожизненное заключение. Действия его жены квалифицировали как похищение человека и подстрекательство к изнасилованию и убийству. Дело передали в суд, который будет рассматривать его в закрытом режиме.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьХолмский районПроисшествия
 
 
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