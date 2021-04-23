https://ria.ru/20210423/tyva-1729571132.html
Инвестпроект в Тыве даст трассу ЛЭП для нужд районов республики
Инвестпроект в Тыве даст трассу ЛЭП для нужд районов республики
Трасса ЛЭП длинною почти в 400 километров, которая даст электричество для малоосвоенных районов Тувы и Приангарья, появится в республике в ходе реализации... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:29
2021-04-23T08:29
2021-04-23T08:29
россия
шолбан кара-оол
тоджинский район
туран
республика тыва
экономика
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Трасса ЛЭП длинною почти в 400 километров, которая даст электричество для малоосвоенных районов Тувы и Приангарья, появится в республике в ходе реализации крупного инвестиционного проекта по освоению Ак-Сугского месторождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.По ее данным, врио главы Тувы Владислав Ховалыг обсудил с генеральным директором ООО "Голевская горнорудная компания (Голевская ГРК – ред.)" Василием Кузичевым ход реализации инвестиционного проекта по освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения.ООО "Голевская ГРК", являющаяся дочерним предприятием ООО "УК "Интергео", планирует построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) в местечке Ак-Суг, где расположено одно из крупнейших месторождений меди в России. Общий размер инвестиций составляет более 140 миллиардов рублей. Мощность по добыче и переработке руды – 24 миллиона тонн в год. Выход на проектную мощность планируется в 2025 году."Во время рабочей встречи обсуждались вопросы создания объектов инфраструктуры - строительства автомобильной дороги от города Туран до Ак-Сугского ГОКа протяженностью в 320 км, линии электроснабжения 220 кВ Тулун – Туманная. Трасса ЛЭП протяженностью 371 километр пройдет по малоосвоенным районам Иркутской области и Тувы. Она позволит подключить населенные пункты Тоджинского района к постоянным сетям электроснабжения от подстанции "Туманная" и повысит энергетическую надежность региона", - сообщили в пресс-службе.Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол активно участвовал в переговорах с инвестором и настаивал на соблюдении интересов жителей республики, делал акцент на социальной ответственности исполнителей крупнейшего проекта.Кроме электрификации населённых пунктов отдаленного Тоджинского района, обсуждался вопрос подготовки кадров, в том числе строительство Горного техникума в Кызыле. Данный пункт входит с Соглашение о взаимодействии и участии в социально-экономическом развитии республики Тыва на 2020-2025 годы, заключенное между правительством Тувы и ООО "Голевская ГРК" в октябре 2020 года. Строительство и ввод ГОКа дает возможность создания около 2 000 рабочих мест, из них для 800 квалифицированных и 400 высококвалифицированных специалистов. Кроме того, появятся рабочие места в сопутствующей инфраструктуре.Вклад в ВРП (валовой региональный продукт – ред.) региона за весь срок реализации проекта оценивается в 1,4 трлн. рублей, а бюджетный эффект превысит 200 миллиардов рублей."Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Тоджинском районе является самым крупным проектом в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики Тыва. Достигнута договоренность о регулярных встречах для обсуждения текущих вопросов реализации проекта "Ак-Суг", - подчеркнул врио главы Тувы.
https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729502355.html
https://ria.ru/20210421/rezhim-1729200771.html
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россия, шолбан кара-оол, тоджинский район, туран, республика тыва, экономика
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Трасса ЛЭП длинною почти в 400 километров, которая даст электричество для малоосвоенных районов Тувы и Приангарья, появится в республике в ходе реализации крупного инвестиционного проекта по освоению Ак-Сугского месторождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По ее данным, врио главы Тувы Владислав Ховалыг обсудил с генеральным директором ООО "Голевская горнорудная компания (Голевская ГРК – ред.)" Василием Кузичевым ход реализации инвестиционного проекта по освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения.
ООО "Голевская ГРК", являющаяся дочерним предприятием ООО "УК "Интергео", планирует построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) в местечке Ак-Суг, где расположено одно из крупнейших месторождений меди в России
. Общий размер инвестиций составляет более 140 миллиардов рублей. Мощность по добыче и переработке руды – 24 миллиона тонн в год. Выход на проектную мощность планируется в 2025 году.
"Во время рабочей встречи обсуждались вопросы создания объектов инфраструктуры - строительства автомобильной дороги от города Туран
до Ак-Сугского ГОКа протяженностью в 320 км, линии электроснабжения 220 кВ Тулун
– Туманная. Трасса ЛЭП протяженностью 371 километр пройдет по малоосвоенным районам Иркутской области
и Тувы. Она позволит подключить населенные пункты Тоджинского района
к постоянным сетям электроснабжения от подстанции "Туманная" и повысит энергетическую надежность региона", - сообщили в пресс-службе.
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол
активно участвовал в переговорах с инвестором и настаивал на соблюдении интересов жителей республики, делал акцент на социальной ответственности исполнителей крупнейшего проекта.
Кроме электрификации населённых пунктов отдаленного Тоджинского района, обсуждался вопрос подготовки кадров, в том числе строительство Горного техникума в Кызыле
. Данный пункт входит с Соглашение о взаимодействии и участии в социально-экономическом развитии республики Тыва
на 2020-2025 годы, заключенное между правительством Тувы и ООО "Голевская ГРК" в октябре 2020 года. Строительство и ввод ГОКа дает возможность создания около 2 000 рабочих мест, из них для 800 квалифицированных и 400 высококвалифицированных специалистов. Кроме того, появятся рабочие места в сопутствующей инфраструктуре.
Вклад в ВРП (валовой региональный продукт – ред.) региона за весь срок реализации проекта оценивается в 1,4 трлн. рублей, а бюджетный эффект превысит 200 миллиардов рублей.
"Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Тоджинском районе является самым крупным проектом в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики Тыва. Достигнута договоренность о регулярных встречах для обсуждения текущих вопросов реализации проекта "Ак-Суг", - подчеркнул врио главы Тувы.