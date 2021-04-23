https://ria.ru/20210423/tsenoobrazovanie-1729607825.html

Генпрокурор: в России вдвое выросло число нарушений при ценообразовании

Генпрокурор: в России вдвое выросло число нарушений при ценообразовании

В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:32

2021-04-23T12:32

2021-04-23T12:32

россия

игорь краснов

совет федерации рф

владимир путин

рост цен на продовольствие в россии

общество

экономика

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и средства индивидуальной защиты, сообщил в пятницу генпрокурор Игорь Краснов."Более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования", - сказал Краснов на заседании Совета Федерации.По его словам, прокурорского вмешательства потребовал "необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты".Принятыми мерами, по его словам, удалось добиться снижения цен на продовольствие или же предупредить их необоснованный рост "во многих регионах страны".Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.При этом в минувшую среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заверил, что кабинет министров не собирается директивно устанавливать цены на продовольствие и настроено на рыночные механизмы регулирования.Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя полагаться на точечные, по сути, директивные меры, которые в конце 80-90-х привели "к пустым полкам в магазинах".

https://ria.ru/20210209/prichiny-1596661282.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь краснов, совет федерации рф, владимир путин, рост цен на продовольствие в россии, общество, экономика