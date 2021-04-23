Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/tsenoobrazovanie-1729607825.html
Генпрокурор: в России вдвое выросло число нарушений при ценообразовании
Генпрокурор: в России вдвое выросло число нарушений при ценообразовании
В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:32
2021-04-23T12:32
россия
игорь краснов
совет федерации рф
владимир путин
рост цен на продовольствие в россии
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fd9624565b27905c218fa34ee3adaf0.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и средства индивидуальной защиты, сообщил в пятницу генпрокурор Игорь Краснов."Более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования", - сказал Краснов на заседании Совета Федерации.По его словам, прокурорского вмешательства потребовал "необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты".Принятыми мерами, по его словам, удалось добиться снижения цен на продовольствие или же предупредить их необоснованный рост "во многих регионах страны".Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.При этом в минувшую среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заверил, что кабинет министров не собирается директивно устанавливать цены на продовольствие и настроено на рыночные механизмы регулирования.Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя полагаться на точечные, по сути, директивные меры, которые в конце 80-90-х привели "к пустым полкам в магазинах".
https://ria.ru/20210209/prichiny-1596661282.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b31e326fa6f6d536495e0e82f4c58cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, совет федерации рф, владимир путин, рост цен на продовольствие в россии, общество, экономика

Генпрокурор: в России вдвое выросло число нарушений при ценообразовании

12:32 23.04.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и средства индивидуальной защиты, сообщил в пятницу генпрокурор Игорь Краснов.
"Более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования", - сказал Краснов на заседании Совета Федерации.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Инфографика
Посмотреть
По его словам, прокурорского вмешательства потребовал "необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты".
Принятыми мерами, по его словам, удалось добиться снижения цен на продовольствие или же предупредить их необоснованный рост "во многих регионах страны".
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:09
Названы причины роста цен на продукты
При этом в минувшую среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заверил, что кабинет министров не собирается директивно устанавливать цены на продовольствие и настроено на рыночные механизмы регулирования.
Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя полагаться на точечные, по сути, директивные меры, которые в конце 80-90-х привели "к пустым полкам в магазинах".
 
РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФВладимир ПутинРост цен на продовольствие в РоссииОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
Лента новостейМолния