https://ria.ru/20210423/tsena-1729573251.html

Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"

Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"

Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:55

2021-04-23T08:55

2021-04-23T08:55

россия

дмитрий медведев

сша

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления, написал в статье для РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", - говорится в статье Медведева.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210423/medvedev-1729565955.html

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россия, дмитрий медведев, сша, политика