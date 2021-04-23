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Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"
Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"
Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:55
2021-04-23T08:55
2021-04-23T08:55
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления, написал в статье для РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", - говорится в статье Медведева.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
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