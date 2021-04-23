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Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"
Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"
Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:55
2021-04-23T08:55
россия
дмитрий медведев
сша
политика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления, написал в статье для РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", - говорится в статье Медведева.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210423/medvedev-1729565955.html
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россия, дмитрий медведев, сша, политика

Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"

08:55 23.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан
Председатель Единой России Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Звучащие из США заявления о том, что Россия "заплатит цену", ведут прямо в тупик, из которого нет выхода, и эта "мантра" никому не принесет просветления, написал в статье для РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", - говорится в статье Медведева.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
06:05
Медведев дал совет США в налаживании диалога с Россией
 
РоссияДмитрий МедведевСШАПолитика
 
 
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